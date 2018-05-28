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Emeklilere bayram öncesi erken maaş

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.05.2018 09:56 | Son Güncelleme

Yaklaşık 12 milyon emekli ay başında biner lira ikramiyeyi cebine koymaya hazırlanırken, SSK ve Bağ-Kur’lulara Ramazan Bayramı nedeniyle erken maaş ödenmesi de gündemde...

Emeklilere bayram öncesi erken maaş

Emekliler, ikramiye isteğinde muradına erdi. Maaşı ne olursa olsun tüm emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye ödenecek. Emekliler, Haziran başında ilk bin liralık ikramiyeyi cebine koymaya hazırlanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının Ramazan Bayramı nedeniyle erken ödenmesi de gündeme geldi.

SON GÜNE DENK GELİYOR

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. SSK emeklilerine her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklilerine ise 25'i ile 28'i arasında maaş ödemeleri yapılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı arifesi 14 Haziran'a denk geliyor. Ramazan Bayramı da 15-17 Haziran'da kutlanacak. SSK emeklilerinden tahsis numarasının son rakamı 9 olanların maaş ödemeleri bayramın son gününe, 17 Haziran'a denk geliyor. Bu nedenle maaşların erkene çekilmesi gündeme geldi. Emekliler, sadece maaş ödeme günü bayrama denk gelenlerin değil, tüm SSK ve Bağ-Kur'luların maaş ödeme tarihlerinin Ramazan Bayramı öncesine alınması beklentisi taşıyor. Eğer bu beklenti hayata geçerse, maaş ödemeleri 11-13 Haziran arasında yapılabilecek. Memur emeklileri maaşlarını Haziran ayı başında aldığı için onların ödeme takviminde bir değişiklik olmayacak. Milyonlarca memur emeklisi, Haziran başında hem maaşlarını hem de ikramiyelerini alacak.

ÖMÜR BOYU GÜVENCE

Hükümet, 12 milyona yakın emeklinin refah seviyesini yükseltmek için tüm olanakları seferber ediyor. AK Parti seçim beyannamesinde emeklilerin ikinci bir gelir elde etmesini sağlamak için tamamlayıcı emeklilik programlarına destek sözü verdi. Ev kadınları ve çalışan annelere erken emeklilik düzenlemeleri gelirken, mesleki tamamlayıcı emekliliğin yanı sıra bir yılı aşan özel sağlık ve hayat sigortaları geliştirilecek.

Beyannamede, intibak düzenlemeleri, promosyon ödemeleri, destek priminin kaldırılması ve en son bayram ikramiyesi ile geliri artan emeklilere ilişkin vaatler şöyle:

Ev kadınları ve çalışan annelere erken emeklilik düzenlemeleri yapılacak. Engelli kamu memurları için kolay emeklilik imkanları sağlanacak.

Emeklilik hizmetleri etkinleştirilecek. Ekonomik gelişmeler doğrultusunda emeklilerin refah düzeyleri desteklenmeye devam edecek.

Emeklilik döneminde ikinci bir gelir elde edilmesini sağlamaya yönelik olarak tamamlayıcı emeklilik programları desteklenecek.

Sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili faaliyetlerin şeffaf, öngörülebilir olması sağlanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Politika belgesi hazırlanacak.

Bireysel Emeklilik Sistemi destekleri devam edecek.

Emekliler, dar gelirliler, yaşlılar, engelliler gibi dezavantajlı grupların konut gereksiniminin karşılanmasına yönelik sosyal konut projeleri desteklenecek. İHA

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Emekli erken maaş ramazan bayramı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
16 yıldır niye yapmadın şimdi kalkmış onu yapacam bunu yapacam geçen seçimdede emekliye konut dedin gittik derneklere üye yaptırdın ne konut var nede ev haydi akp sen şöyle kenardan kenardan gitde boyunu postunu görelim yemiyoruz makaralarıda bakaralarıda
Maaşların erken alınması iyi ama haziran ayı da 40-45 gün sürecek işte o kötü neyse hayırlısı olsum
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