Milyonlarca emeklinin beklediği tarih açıklandı.
Emeklilere Ramazan Bayramı öncesi verilecek 1000 liralık ikramiyenin tarihi belli oldu.
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ikramiyesini 7 Haziran'da, SSK emeklileri ise 8 Haziran'da alacak.
Emekli Sandığı emeklilerinin haziran maaşları 1-5 Haziran arasında ödenecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 11-12-13 Haziran tarihlerinde ödenecek.
Emeklilere Kurban Bayramı öncesinde de 1000 liralık ikramiye ödenecek.
BAKANLAR KURULU SONRASI EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ GELMİŞTİ
30 Nisan'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Binali Yıldırım bizzat kameralar karşısına geçerek, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er TL bayram ikramiyesi verileceğini açıklamıştı.
Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak
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