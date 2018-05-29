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Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.05.2018 10:28 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, emeklilere verilecek maaşların ve ikramiyelerin bayramdan önce ödeneceğini duyurdu. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ikramiyesini 7 Haziran'da, SSK emeklileri ise 8 Haziran'da alacak. Emeklilere biner lira ödeme yapılacak.

Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Milyonlarca emeklinin beklediği tarih açıklandı.

Emeklilere Ramazan Bayramı öncesi verilecek 1000 liralık ikramiyenin tarihi belli oldu.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ikramiyesini 7 Haziran'da, SSK emeklileri ise 8 Haziran'da alacak.

Emekli Sandığı emeklilerinin haziran maaşları 1-5 Haziran arasında ödenecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 11-12-13 Haziran tarihlerinde ödenecek.

Emeklilere Kurban Bayramı öncesinde de 1000 liralık ikramiye ödenecek.

BAKANLAR KURULU SONRASI EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ GELMİŞTİ

30 Nisan'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Binali Yıldırım bizzat kameralar karşısına geçerek, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er TL bayram ikramiyesi verileceğini açıklamıştı.


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emekli ikramiyesi erken maaş

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