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Emeklilere müjde! 3 fırsat birden geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.08.2018 10:53 | Son Güncelleme

12.3 milyon emekli ikinci bayram ikramiyesini alırken; intibak, ek ödeme artışı ve avans için verilecek kararı bekliyor. Talepler hayata geçerse, emeklilerin geliri artacak, nakit ihtiyaçları kolayca karşılanacak.

Emeklilere müjde! 3 fırsat birden geliyor

Son yıllarda yapılan gelir artırıcı düzenlemeler emeklilerin yüzünü güldürüyor. 2000'den önce emekli olanlara intibak, seyyanen zam, Sosyal Güvenlik Destek Primi'nin kaldırılması, promosyon gibi hamlelere son olarak bayram ikramiyesi eklendi. Emekliler, yılda 2 kez biner lira ikramiye alma imkanına kavuştu. Bu yaz 2 bin liralık ikramiyeyi cebine koyan emekliler, yeni intibak, ek ödeme artışı ve avans gibi 3 talep konusunda verilecek kararı da merakla bekliyor.

355 LİRA ZAM YOLDA

Bu talepler hayata geçerse, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da 355 liraya varan intibak zammı söz konusu olacak. Yaklaşık 5 milyon emeklinin gelirinde artış yaşanacak. Halen emeklilere her ay maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında verilen ek ödeme de yükselecek. Ek ödemenin oranı maaşın yüzde 8-9'una çıkabilecek. Örneğin; 2 bin lira maaşı olan emekli, aylık 80 lira da ek ödeme alırken; oran yüzde 9'a çıkarsa bu tutar 180 liraya yükselecek.

2.5 MiLYONA ÖDEME

Emeklilerin maaş ödemeleri sürüyor. 2.5 milyon emekli ve hak sahiplerinden bir kısmı maaşını dün aldı. Ödemeler bugünde devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerinden ödeme günü 26 Ağustos olanlara 27 Ağustos, 27-28 Ağustos olanlara ise 27-28 Ağustos'ta olmak üzere 2 milyon 581 bin 53 emekliye ödeme yapıldı.

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Emekli maaş müjde avans intibak

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