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Emeklilere müjde! İkramiyelere de zam geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2018 09:42 | Son Güncelleme

Bayramlarda emeklilere verilecek olan ikramiyeler önümzdeki yıllarda maaş gibi artarak devam edecek.

Emeklilere müjde! İkramiyelere de zam geliyor

Türkiye'de yaklaşık 12,5 milyon kişi emeklilik dolayısıyla maaş alıyor. Bunların bir kısmı emeklilerden oluşurken bir kısmı da vefat eden emeklilerin yakınları. Tüm bu kesimlere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bu yıl için bin lira olmak üzere ikramiye ödemesi yapılacak. Söz konusu yasa Meclis'ten geçerek yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla da uygulanacak. Böylece emekliler ilk ikramiyelerini Haziran ayının ilk haftasında hesaplarında görecek. Emeklinin alacağı ikramiye ile ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Buna göre hem yeni emekliler ikramiyeden yararlanacak hem de dul ve yetimler. Ayrıca emeklilerin alacakları ikramiyeler her yıl zamlanacak.

BAKAN AÇIKLADI

Konuyla ilgili açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ramazan ve Kurban bayramlarında, bundan sonra kalıcı olarak, emeklilerimizin tamamına bu ödemeleri yapacağız" demişti. Söz konusu ödemelerin artacağını belirten Ağbal, "Gelecek yıllarda bunu bütçe kanunlarıyla da yapmak mümkün. Dolayısıyla her sene bunun artışını sağlayacak düzenlemeler ilgili yerlerde de yapılacak" diye konuşmuştu. Bu uygulamadan emeklilerin yanı sıra şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malulü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileriyle terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahiplerinin de faydalanacak.

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli olduEmeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu
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