FİNANS

Emeklilere müjde! Maaşlar ve ek ödemeler artıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.10.2018 07:15 | Son Güncelleme

Enflasyon farkının yansıtılmasıyla ocakta SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ve ek ödemeleri artacak. Ayrıca 150 bin emekliye seyyanen zam yapılacak.

Emeklilere müjde! Maaşlar ve ek ödemeler artıyor

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin geliri ocakta artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocakta, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Maaş yükseldiği için ocakta ek ödeme tutarı da artacak. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine ayrıca seyyanen zam da olacak. Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak.

Böylece bu emeklilerin maaşına önce seyyanen zam, ardından enflasyon zammı yansıtılacak. Memur emeklilerine de ocakta 3 zam göründü.

Güneş'te yer alan habere göre, toplu sözleşme kapsamında maaşlara yüzde 4 zam yapılacak, enflasyon farkı verilecek. Buna ilaveten ek ödeme tutarları da artırılacak.

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Emekli enflasyon ssk Bağ-Kur zam seyyanen zam

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