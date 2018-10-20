Emeklilere müjde! Maaşlar ve ek ödemeler artıyor

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin geliri ocakta artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocakta, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Maaş yükseldiği için ocakta ek ödeme tutarı da artacak. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine ayrıca seyyanen zam da olacak. Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak.

Böylece bu emeklilerin maaşına önce seyyanen zam, ardından enflasyon zammı yansıtılacak. Memur emeklilerine de ocakta 3 zam göründü.

Güneş'te yer alan habere göre, toplu sözleşme kapsamında maaşlara yüzde 4 zam yapılacak, enflasyon farkı verilecek. Buna ilaveten ek ödeme tutarları da artırılacak.

