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Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.08.2019 10:00 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin 8 ve 9 Ağustos'ta ödeneceğini bildirdi.

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin 8 ve 9 Ağustos'ta ödeneceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla 12 milyonu aşkın emekliye bayram ikramiyesi ödeneceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 8 ve 9 Ağustos'ta ödeyeceğiz. İkramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 9 Ağustos'ta ödenecek. 12 milyon 142 bin kişiye ödenecek toplam ikramiye miktarı yaklaşık 10 milyar 800 milyon lira olacak."

Selçuk, emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk bayram ikramiyeleri

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