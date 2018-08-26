Emeklilere zam müjdesi

Merkez Bankası'ın açıkladığı beklentiler doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre emeklilerin Ocak ayında alacağı zamlar belli oldu. Merkez’in enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 7.28 olacak. Maaşlar 74 ile 356 lira arasında artacak. Beklenti anketindeki tahmin gerçekleşirse, memurlara ve memur emeklilerine temmuzdaki gibi ocakta da enflasyon farkı verilecek. Ocakta enflasyon farkı verilmesi için 2018'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyor. Yüzde 7.28'lik tahmin gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 3.28 fark oluşacak.

PRİM BORÇLARI SİLİNDİ

Bu hesaba göre memur ve emeklilerinin ocak zammı da yüzde 7.28 olacak ve maaşlarda 120 lira ile 700 lira arasında artış yaşanacak. Bu arada SGK, bu ayın başında prim borcu bulunan Bağ-Kur’lulardan yapılandırmaya başvurmayanların prim borçlarını sildi. Borcu silinenler için bu sayede emeklilik ve sağlıktan yararlanabilme yolu da açılmış oldu. SGK 1 Haziran itibarıyla prim borcu bulunan Bağ–Kur’luların borçlarını silerken borçlulardan başvuru istemedi.