FİNANS

Emeklilerin beklediği zam farkı bugün ödenecek

25 Ocak 2018 09:30

2017 yılına ait ek tütün ikramiyesi tutarları ile emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait 2018 Ocak ayı zam farkları bugün ödenecek

Emeklilerin beklediği zam farkı bugün ödenecek

 Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), 2017 yılına ait ek tütün ikramiyesi tutarları ile emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait 2018 Ocak ayı zam farkları bugün ödeniyor.

 
SGK'DAN YAZILI AÇIKLAMA 
 
SGK'den yapılan yazılı açıklamada, emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 174 bin 344 kişinin 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerine gönderilerek bugün ödeneceği bildirildi.
 
YAKLAŞIK 58 BİN KİŞİYE ÖDEME YAPILACAK
 
Açıkalamada, 2017 yılına ait tütün ikramiyesi tutarlarının da hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine bugün gönderileceği belirtilerek bu kapsamında 57 bin 790 kişiye toplam 135 milyon 850 bin 204 lira 22 kuruş ödeme yapılacağı kaydedildi.

Söz konusu ödemelerle ilgili şu bilgiler verildi:
 
"Harp malulleri ile vazife maluliyetine neden olan olayın türüne bakılmaksızın tüm vazife malullerinin (erbaş, er, subay, astsubay, uzman jandarma, polis gibi emniyet güçlerinin yanı sıra vazife malulü olan öğretmen, mühendis, doktor, memur gibi sivil vazife malulleri) faydalandığı bu ödeme, maluliyet dereceleri ve maluliyet göstergelerine göre 2 bin 388 lira 10 kuruş ile 4 bin 342 lira arasında değişmektedir. Maluliyet derecesi 1 olanlara 4 bin 342 lira, 2 olanlara 3 bin 907 lira 80 kuruş, 3 olanlara 3 bin 365 lira 5 kuruş, 4 olanlara 3 bin 39 lira 40 kuruş, 5 olanlara 2 bin 713 lira 75 kuruş ve 6 olanlara 2 bin 388 lira 10 kuruş ödeme yapılacaktır."
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Okuyucu Yorumları14 yorum
  • 74 Oy
    Müjde ye bak hele. Bu şimdi müjdemi oluyor
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  • 4 Oy
    @akdenizli.2 Nerede yaşıyorsunuz bilmem ama etrafınıza daha dikkatli bakınız. Saydıklarınız içerisinde bir tek polis maaştan az yırtar gibi olsa da maalesef. Birde alım gücünü o zamanın aynı kalitedeki ürünleri ile kıyaslayınız, bakalım şimdiki maaşlarla aynı kalite ürünü almak için fazladan ne kadar kazanmaları gerekir. En basidi eskiden organik ürünler vardı, tahıllına kadar, aldığınız giysi, örtündüğünüz battaniyeye kadar; şimdiki maaşın değerine göre o zamandan da kötü. Siz köyde yaşıyorsunuz sanırım, Akdenizin bir köyünde ya da ilçesinde, iyi bilirim oraları, geçim bir nebze olur.
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  • 1 Oy
    Sonra emeklinin aldığı maaş demişsiniz, sanki muayane ücreti ödemiyor, sağlık giderleri fazlası ile yok, şu anda neredeyse muayene kuyruğunda can verecek. Parası olmasa ilaç alamıyor, siz sahiden nerede yaşıyorsunuz. Sanırım bir telefonla dağ başına ambulans geldi diye gerisini görmek istemeyen ve araştırıp sorgulamayn kesimdensiniz. Küçük ilçe, köyler ve benzeri ucuz yerler için geçerli olabilir dedikleriniz ama iyi etrafınıza bakmanızı tavsiye ederim. İstanbul ve öyle yerde ek iş yapmadan sürünmeyen öğretmen, polis vs memur gösterin.
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  • 66 Oy
    ESNAF DA NE ZAMMI HEMEN FİYATLARI YÜKSELTELİM DİYO HABER YAPMAYIN ULAN 15 SENELİK ÖĞRETMENİM 78 LİRA MAAŞIMA ZAM GELDİ ONU DA MYNET E GÖNDEREYİM BÜYÜK PARA. EMEKÇİNİN HAKKINI İŞVERENE ,HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYANA MAKAM ARABALARINA KONUTLARA YANDAŞLARA YEDİRENE HARAM ZIKKIM OLSUN...
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  • 41 Oy
    SGK senin yatacak yerin varmı diğer emekliler ne bir açıkla
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  • 4 Oy
    akdenizli.2 sana hayırlı olsun.. zamlar... ama bütün zamlar......
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  • 3 Oy
    çoğu emekli maaşı asgari ücretin altında şu anda. ben emekli değilim ama emekliler fazla ses çıkarmıyor diye yerin dibine soktunuz iyice. 1300 lira emekli maaşı nedir ya.
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  • 3 Oy
    Devlet emeklileri yük olarak görüyor. Nekadar az yaşarlarsa o kadar iyi... verdiği zamdan belli...
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  • 3 Oy
    Emeklilere fazla bile, 12 milyon emekli ülkenin kaderini değiştirme sayısına sahipken sesini çıkarmıyorsa az bile. 2008'den sonraki zamanla artık emekli olacak olanalın maaşları her sene oran farkıyla azalıyor, ilerleyen zamanda bundan sonra 800-900TL'nin altında maaşa talim edecekler. Az bile az, emekli 1000TL'nin altını, asgari ücretli en fazla 1300TL'yi hakediyor. 12 milyon emekli ve 7 milyon asgari ücretli halinden memnunsa vatan millet için az daha kesilsin maaşlarından, nasıl olsa baki olan devlettir. Ağaları götürürken ses çıkarmıyorsa az bile az az az...
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