Emeklilerin maaşına zam mı gelecek? Emeklilere ek ödemeler ne zaman verilecek? Yüzde 10’luk ek ödeme talebi

Ocak ayı içerisinde yapılan emekli maaşlarına zammın ardından gözler temmuz zammı ve bayrak ikramiyelerine çevrildi. Bin 554 TL’nin altında emekli maaşı olan emeklilere yüzde 5, bu rakamın üstünde olanlara ise yüzde 4 oranda ek ödeme veriliyor. TÜED’in talebiyle birlikte emekli maaşlarına yapılması beklenen zam heyecan yarattı.

Emeklilerin maaşına zam mı gelecek?

TÜED’in ek ödemelerin yüzde 10’a yükseltilmesi talebi gerçekleşirse emeklilerin ödemelerinde artış yaşanabilir…

Emeklilere ek ödemeler ne zaman verilecek? Emekliye verilen ek ödemenin artırılmasını talep eden Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşlarının yüzde 4'ü-5'i oranında olduğunu vurgulayarak, emeklilerin aldığı ödemelerde artış yaşanmasını istedi.

Türkiye Emekliler Derneği, (TÜED) oranın yüzde 10 olması yönünde teklifte bulunurken, bu talebin hayata geçmesi durumunda emeklilerin kazancında önemli bir artış meydana gelecek. Emekli vatandaşlarımız, yüzde 4 yerine yüzde 10 oranında ek ödeme almaya başlayacak…