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Emeklilerin Temmuz zammı belli oluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.05.2018 15:20 | Son Güncelleme

Emeklilere 2 bin lira ikramiye sevincinden sonra Temmuz zammının da ipuçları geliyor. Uzmanlar SSK ve Bağ-Kur’luların zammının yüzde 5.5 seviyesinde olabileceğini belirtiyor.

Kesin zam oranının belli olması için Mayıs ve Haziran enflasyonu bekleniyor.

En düşük maaş bin 655 liraya ulaşacak

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Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. İlk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Ocak-Nisan enflasyonunun yüzde 4.69 çıkması da ipuçlarını veriyor.
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Uzmanlar, bu veri ışığında ilk 6 aylık enflasyonun yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranının yüzde 5-5.5 aralığında gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtiyor.
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NASIL DEĞİŞECEK?

NASIL DEĞİŞECEK?
Buna göre; halen bin 405 lira seviyesinde bulunan en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı yüzde 4.69 çıkan 4 aylık enflasyona göre bin 475 liraya ulaşıyor. Bin 405 liralık maaş; eğer zam oranı gelecek 2 aylık enflasyon verisiyle yüzde 5'e çıkarsa bin 475, yüzde 5.5'e yükselirse bin 482 lira olacak.
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Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise en düşük maaş 988.91 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, zam yüzde 5 çıkarsa bin 38, yüzde 5.5 olarak gerçekleşirse bin 43 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda halen bin 569 lira olan maaş ise zam oranı yüzde 5 olursa bin 648 liraya, yüzde 5.5 çıkarsa bin 655 liraya ulaşacak.
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2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 935,60 lira seviyesindeki en düşük maaş ise yüzde 5 zam tahminine göre 982, yüzde 5 tahminine göre 987 liraya çıkacak. Kesin zam oranının belli olması için Mayıs ve Haziran enflasyonu bekleniyor. 3 Temmuz'da açıklanacak verilerle zam oranı ortaya çıkacak.
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Anahtar Kelimeler:
Emekli temmuz zam enflasyon

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