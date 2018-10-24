Emeklilikte yaş önergesi Meclis'te reddedildi

Oylamada İYİ Parti milletvekillerinin yanı sıra CHP, MHP ve HDP milletvekilleri de kabul yönünde oy kullanınca, konuyla ilgili önergenin görüşülmesi kabul edilmişti.

İYİ Parti’nin, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının TBMM tarafından araştırılmasına ilişkin önergesinin görüşülmesi talebi, CHP, MHP ve HDP’nin desteğiyle kabul edilmişti.

Emeklilikte yaş önergesi Genel Kurul'da MHP ve AK Parti tarafından reddedildi. Oylamada AK Parti ret oyu kullandı. MHP, Genel Kurul'da yapılan oylamada "ret" veya "kabul" yönünde oy kullanmadı.

BAHÇELİ, MHP GRUP BAŞKANVEKİLİNİ GÖREVDEN ALDI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önergenin Meclis'te görüşülmesinden önce Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı görevden almıştı. Bahçeli'nin önergeye "evet" oyu verildiği için Usta'yı görevden aldığı öğrenildi.

CHP'DEN İLK TEPKİ

CHP'li Özgür Özel, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin önergenin reddedilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Özgür Özel sosyal medya paylaşımında MHP'nin "U dönüşü" yaptığını belirterek, "MHP , komisyonun kurulması önergesine AKP ile beraber ret oyu kullandı. "#EmeklilikteYaşaTakılanlar bu kez #EmeklilikteMHPyeTakılanlar şokunu yaşıyor. Çok üzgünüz #EYT için mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

#EmeklilikteYaşaTakılanlar konusunda MHP iki saat içinde tam bir U dönüşü yaptı.



MHP, komisyonun kurulması önergesine AKP ile beraber ret oyu kullandı. #EmeklilikteYaşaTakılanlar bu kez #EmeklilikteMHPyeTakılanlar şokunu yaşıyor.



Çok üzgünüz #EYT için mücadeleyi sürdüreceğiz — Özgür Özel (@eczozgurozel) 24 Ekim 2018



