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Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.10.2018 10:00 | Son Güncelleme

EYT ile ilgili bir hamle de MHP'den geldi. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem EYT için kanun teklifi verdi. Erdem TBMM'de "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun tekliflerimizi verdik. Türk milletinin nerede sorunu varsa bununla ilgili çözümlerin mutlaka bulunacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu. EYT'de son dakika gelişmeleri neler? EYT ne zaman çıkacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Milyonlarca emekli adayının heyecanla beklediği 'emeklilikte yaşa takılanlar' için sevindirici haber geldi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, EYT için kanun tekliflerini verdiklerini konuyla ilgili bir mağduriyet var ise ellerinden gelen çalışmayı yapacaklarını bildirirken, teklifin komisyona girdiği görüldü.

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Konuyla ilgili yaşanan gelişme milyonlarca emekli adayını heyecanlandırdı.

YAŞI DOLDURDUĞU HALDE PRİM EKSİĞİ OLANLARA EMEKLİ OLMANIN YOLU AÇILIYOR

Yaşı doldurmuş ancak prim günü eksiği olanlara emekli olma imkanı sağlanıyor. Belli bir yaşın üstünde olan vatandaşlar, eksik primlerini borçlanıp emekli olabilecek. Yapılandırma kanunuyla geçmişe dönük borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde emekli olabilme fırsatı verilmişti. Şimdi SGK'lılar için de aynı imkanın sağlanması gündemde. Daha önceden bu konuyla ilgili bir müjde verilmişti. Düzenleme çıkarsa emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak.

MECLİS'E GELECEK

Konuyla ilgili çalışmanın tamamlanıp kısa süre içinde Meclis'e gönderilmesi bekleniyor. Yasa öngörüldüğü şekliyle çıkarsa işten çıkarılan, iflastan dolayı işsiz kalan veya işe ara vermek zorunda olan çalışanlara ve kepenk kapattığı için prim yatıramayan esnafa emekliliğin yolu açılacak.

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