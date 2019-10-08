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Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.10.2019 10:06 | Son Güncelleme

Emeklilikte yaşa takılanları yakından ilgilendiren önemli gelişme yaşandı. EYT ile ilgili gelen sorulara Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” yanıtını verdi.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu.

Albayrak, sorulara “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” diye yanıt verdi.

Albayrak’ın, sunumunda, “Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak” dediği öğrenildi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)

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