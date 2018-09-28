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Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.09.2018 13:39 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, emeklilikte yaşa takılanların durumu ile ilgili, "Şu an itibariyle bize gelen bir şey yoktur. Elimizde bir şey yoktur. Bu meseleyle ilgili çalışılmamız yoktur” dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

TBMM’de açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis Başkanlığına Kalkınma Bankası’nın yeniden yapılandırılması ile ilgili kanun teklifleri verdiklerini söyleyerek, “Türkiye Kalkınma Bankası çok eski tarihlerde kurulmuş, DESİYAP olarak İşçi Yatırım Bankası olarak kurulmuş ve o günden bugüne kadar isim değişiklikleri ve Turizm Bankası ile birleşmek suretiyle bugüne kadar gelmiştir. Günümüz bankacılık sistemine ve kalkınma bankacılığının gerektirdiklerine uygun şekilde bankanın personel rejiminden tutun mevcut statüsünün gelişmesine çok fazla olanak tanımamaktadır.

Yeniden yapılandırılması suretiyle Türkiye’nin ihtiyaç duyacağı stratejik sektörlerin finansmanında etkin rol oynayacaktır. Türkiye Kalkınma Bankası’nın altında Kalkınma Fonu kurulacaktır. Bu fonla hem uluslararası piyasalardan hem de Türkiye’deki piyasalardan oluşturulacak fonlarla Türkiye’nin kalkınma planları ve stratejik planları doğrultusunda öngörmüş olduğumuz sektörler finanse edilecektir. Personel rejimi iş hukukuna dönüştürülecektir” diye konuştu.

Muş, “Sektörler Kalkınma Planı’nda belirlediğimiz stratejik sektörler olarak ifade edebiliriz. Kalkınma Bankası’nın yenilenebilir enerji, turizm ve altyapı noktasında finansmanlar mevcut. Kalkınma Planı’nda Türkiye’nin stratejik sektör olarak tanımladığımız alanlarda olacaktır” şeklinde konuştu.

İç tüzükle ilgili soru üzerine ise Muş, “Meclisin açılmasıyla birlikte bu çalışmalar yürüyecektir. Meclisin açılmasıyla beraber umut ediyoruz diğer partilerle görüşmek suretiyle, diğer partilerin mutabakatıyla bu düzenlemeyi sağlamış oluruz” diye konuştu.

Af tartışmalarına ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘FETÖ’ye de af mı getirecekler’ sözlerine ilişkin olarak Muş, “Bunlar kendi yorumlarıdır. Bizim durduğumuz pozisyon Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar vardır. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ziyareti öncesinde yapmış olduğu açıklamalar vardır. Dolayısıyla pozisyonumuz Genel Başkanımızın tanımladığı şekildedir” şeklinde konuştu.

Muş, yerel seçimlerde MHP ile ittifakta İstanbul, İzmir ve Ankara konusunda mutabakat sağlanıp sağlanmadığına ilişkin soruya, “Genel Başkanımız bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeler neticesinde ortaya çıkacak gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır” yanıtını verdi.

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik bir düzenleme olup olmadığı sorusu üzerine de Muş, “Şu an itibariyle bize gelen bir şey yoktur. Elimizde bir şey yoktur. BU meseleyle ilgili çalışılmamız yoktur” ifadelerini kullandı. İHA

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