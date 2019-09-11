FİNANS

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli gelişme

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.09.2019 16:14 | Son Güncelleme

NTV yayınında konuşan Prof. Dr. Cem Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

NTV yayınında konuşan TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, bu konuda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu.

Kılıç şunları söyledi: "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."

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emeklilikte yasa takılanlar Vedat Bilgin

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