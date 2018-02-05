FİNANS

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

05 Şubat 2018 10:30

12 milyon emekliye her ay ödenen maaşın yüzde 4-5’i oranındaki ek ödemenin artırılması gündeme geldi. Ek ödeme yüzde 9’a çıkarılırsa emekliler 37 ile 224 lira arasında gelir artışına kavuşacak.

Emeklillere 224 lira zam gelebilir
Emeklilere her ay net maaşlarıyla birlikte verilen ek ödemenin artırılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği, maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin en az yüzde 8-9'a çıkarılmasını istedi. Bu talep büyük yankı uyandırdı. Talep hayata geçerse emeklilerin ek ödemelerinde 37,42 ile 224,06 lira arasında artış yaşanacak. Emekliler maaş zamları haricinde, bir gelir artışına daha kavuşacak.
 
NASIL OLACAK?
 
Halen en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emekliye her ay yüzde 5 oranında ek ödeme veriliyor. Bu da 46,78 lira oluyor. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak toplam 982,38 lira geçiyor. Ek ödeme eğer maaşın yüzde 9'una çıkarılırsa, emeklinin gelirinde 37,42 lira artış olacak. Emeklinin aylık ek ödemesi 46,78 liradan 84,20 liraya çıkacak. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak bin 19 lira 80 kuruş geçmeye başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde halen en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 25 kuruş. Bu emekli aylık yüzde 4, yani 179,25 lira ek ödeme alıyor. Emeklinin eline 4 bin 660 lira 50 kuruş geçiyor. Eğer ek ödeme yüzde 9'a çıkarsa, emeklinin gelirinde 224,06 lira artış yaşanacak. Emeklinin ek ödeme tutarı 179,25 liradan 403,31 liraya çıkacak. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak toplam 4 bin 884 lira 56 kuruş para geçecek.
 
MAAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR
 
Vergi iadesi sisteminin kaldırılmasının ardından emekliler için ek ödeme dönemi başladı. Emeklilere her ay maaşın yüzde 4-5'i oranında ek ödeme veriliyor. Bu ödeme net maaşlarla birlikte hesaplara yatırılıyor. Tutar, düşük maaşlılarda net aylığın yüzde 5'i, diğer emeklilerde ise yüzde 4'ü oranında oluyor. Burada maaş sınırları her yıl belirleniyor. Buna göre; bu yıl bin 18 lira 2 kuruşun altında maaşı olanlara net maaşlarının yüzde 5'i kadar ek ödeme veriliyor. (Takvim)

 

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Okuyucu Yorumları30 yorum
  • 137 Oy
    yav allah askına şu millet vekilerine 950 verin bakalım kaç gün geçinirler merak ediyorum haram zıkkım olsun
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  • 56 Oy
    Akp mhp chp ve hdp milletvekili maaş ve diğer hakları için işbirliği yaparken hdi ile işbirliği yapmam demedi kimse.İki yıl çalışıp çok yüksek maaşla emekli olan kim var birtek milletvekilleri.18 de milletvekili olup 20 yaşında ömür boyu emeklilik maaş ve imkanlarından yararlanabilirsiniz.Yeterki milletvekili olun.Avrupa da böyle bir rezillik yok.Evet bu rezilliktir.Milletün sırtandan zevki sefa sürmek milleti kandırmak.Kendi lehine yasama faaliyeti yapıp cebi doldurmaktır.
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  • 88 Oy
    yalaaaaaaannnnnn
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  • 80 Oy
    Emeklilere bayramlarda ikramiye verilecekTİ tıssss balon söndü.Şimdi EK ödeme (halen yüzde 4) sözde yüzde 8 veya 9 a çıkacakmış.Ama tüm haber kanallarında oldu bitti hak edildi şeklinde lanse ediliyor.Aynı ikramiyeler için de öyle haber yapılmıştı.En azından olma ihtimali var deyin de milleti ümitlendirmeyin çünkü çoğu ihtimaller hep tıııssss balon çıkıyor.
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  • 57 Oy
    olmıyacak duaya amin demek gibi birşey nezaman nasıl
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  • 39 Oy
    EMEKLİLER DERNEGININ BU DUSUNCELERINDEN DOLAYI KUTLUYORUM AMA BUNU BASTAKILERIN DUSUNMESI GEREKLI OLDUYA BU GERCEKLESTI PARAYA SATMA KENDINI EMEKLİ OY SEVDASI OLDUGUNU BILIYORSUN ÇAY KEŞIĞIYLA VERİRİ KEPÇEYLE ALIR . PARAYA KENDINI SATANLARAIN SAHIBINE3 GUN BIRSEY DIYORLAR SONRA BEYFENDI OLUYOR . HATIRLTAYIM . KULLANDIRMAYIN KENDINIZ LUTFEN LUTFEN LUTFEN
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  • 19 Oy
    yapmayın şöyle haberler. sanırsın 12 milyon emekli alacak bu parayı. bir sürü şart oluşacak da. başlığı gören hemen avucunu ovuşturacak. sonrası malum
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  • 13 Oy
    SONUÇ NERDEEEEEE
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  • 9 Oy
    benzine okkalı bir zam yapılır verilen ne varsa geri alınır.
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  • 5 Oy
    Afrinden gelen maalesef Şehit haberlerinin gündemden düşürülmesi çabası olarak görüyorum.
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  • 5 Oy
    YETER ARTIK BİZLERLE RESMEN ALAY EDİLİYORUM EMEKLİ SANDIĞI 3/1BİRİNCİ KADEME YETİM AYLIĞINA BİLE 20 TL ZAM YAPMIŞLAR 710 TL MAAŞ OLMUŞ OLDU YAZIKLAR OLSUN DALGA GEÇER GİBİ PAYLAŞMAYIN YAZMAYIN KURU SÖZLERE KARNIMIZ TOK BİZİM
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  • 4 Oy
    Bence kesinlikle gelmesi lazım 3 kuruş maaşla geçinmek çok zor günümüzde ayrıca emeklilik yaşının da düşmesi gerekir insanlara MEZARDA emeklilik veriyorsunuz. Adam emekli oluyo zaten emekli olana kadar borç arç ödemekten anası ağlıyo çoçuk büyüt okut evlendir bir dünya masraf et borçları öde öde bitsin tam rahat yaşıcam derken hop Veladdalin Amin. Milletvekilleri aldıkları maaşları beyenmezlerken asgari ücretle geçinmeye çalışan biz vatandaşlar napalım Allah aşkına bizden kısıcacına vekillerin maaşını kısın biraz vicdanlı, merhametli , adil olmak lazım. Saygılar İyi Günler.....
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  • 4 Oy
    yine bahane ederler,bu haber söylentiden ibaret kalır ve beklentiler boşuna çıkar.elleri titrer, yine vermezler..
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  • 5 Oy
    yalan olduğundan zıplıyor sende atlama zargana gibi, biraz da milletvekili ve bürokratların aldıkları maaşları hesapla millete olan yükünü hesapla .
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  • 2 Oy
    Geçin bunları karnımız tok bu laflara yeter emekli yıllardır ayni degisen bir sey olmaz teşbihte hata olmaz bayram aşıyla it tavlanmaz derler kimseden lütuf istemiyoruz intibak hakkımızı verin ve gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz
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  • 2 Oy
    İYİ DALGA GECMEK
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  • 2 Oy
    37 ila diyor ya, işte hepimize 37 gelir. Diğer rakamlarla hayal kurmaya gerek yok
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  • 2 Oy
    bırakın bu işleri eğer hakkaniyet peşindeyseniz 2008 sonrasi intibak mağdurları ici n bisey yapin 1200lirayla çocuk okutup ev kirası veriyoruz buyurun siz geçinin azıcık allah korkunuz varsa bu uyumsuzluğu giderin...
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  • 1 Oy
    2000 yılından sonra emekli olanlara intibakda verilecekti hani öyle bişey olmadı EMEKLİNİNİN Allah yardımcısı olsun emekli maaşıyla ancak ev kirası ödersin başka bişey olmaz normal kırsal kesimde oda
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  • 1 Oy
    emeklilere sadaka gibi ek gelir düşünmeyin sadece emeklililer arasında eşit gelir dağılımı yapın yeter...ben yeni emekli oldum 9 bin iş günüm var 1260 tl emekli aylığı bağlandı ama bir kaç yıl önce bir arkadaşım 3600 gün yaştan oldu şuan 1450 tl alıyor bunun adalet neresinde biz fazla yatırmakla suç mu ettik..
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  • 1 Oy
    2008 sonrası intibak mağdurları icin bisey yapın eğer allah korkunuz varsa gecinemiyoruuuzz
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  • 1 Oy
    2008 yılından sonra sigortalı olanlar. Primleri asgari ücretten yatarsa eğer : 65 yaşında emekli olacak ve maaşları asgari ücretin yüzde 35 i kadar olacak...
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  • 0 Oy
    Patron ne isterse o tamamen yalan..Halkın gerçek tüketim kalemlerinde mesela gıdada ağırlığı %23 ten %21 e çekeceksin en az veya hiç kullanılmayan kalemlerin ağırlığını artıracaksın sonra da çıkıp enflasyon %12 diyeceksin..Kıvırtmayın halkın gerçek enflasyonu %20 beyler lamı cimi yok...
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  • 0 Oy
    hah ha hah ha yalancıyı sevsinlermi yine ne halt yedinizde gündem saptırılıyor aman bizden almayında vermeyin saraya saltanata hediyem olsun
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  • 0 Oy
    Arkadaşlar, Emeklinin temel sorunu maaş artışı değil,emekli maaşı bağlama oranlarının 2008 de % 70 den %35 indirilmesi.Anayasa mahkemesinin bu işi çözmesi gerekli.Siyasilere kalsa hiç aylık vermez...
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  • 0 Oy
    Herkes bir gün emekli olacak bunu unutmayın yaşlılar başımızın tacıdır bizi bu günlere getirenlerdir o yüzden her şeyi hakederler fazlasını verin son günlerini mutlu geçirsinler .... Yukardakilere bu hikaye gelebilir çünkü onlar geleceklerini kurtardılar.....!!!
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  • 0 Oy
    Gözlerini dikmişler mıllet vekili maaşına bir kanalda haber sunuculuğu yapan insanların çoğu 300 bin alıyor neden onları yargılamıyorsunuz millete hizmet edenlere bir sürü laf söylüyorsunuz üstelik bu sunucular kimseye bir faidesi Yok
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  • 15 Oy
    Türkiye Emekliler Derneği kim oluyor, ne haddine millet ile alaymı ediyor, sanki yetkili bakanlıkmış gibi ortalığa düşüp milletin kafasını karıştırıyor, varmı böyle birşey, emekli başına ortalama 200 TL artış olacakmış bu yıllık 2,4 katırilyon demektir SGK.nın bunu ödemeye gücü varmı,olmayacak bir şeyi hemde yetkili olmayan sıradan bir derneğin ortaya atması ayıptır.Şunu söylersin bakanlığa dernek talebini ilettik,bunu anlarız. Haber başlığını gören emekli zıplıyor.
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  • 2 Oy
    @cemo3641 ya kardeşim bırak zıplasın millet nasılsa zıplaya zıplaya üzerine oturacak o zaman ne olduğunu aanlayacak millet bırak zıplayan zıplasın be yaaav üzme tatlı canını kardeşim ha sen diyorsanki millet uyanmasın zaten meraklanma bukadar şeyden sonra hertaraf bollaşmış anlıyanın canı yanıyor ama bollaşanlar anlamaz anlatabildimmi
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  • 7 Oy
    Emin olun gelir.
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