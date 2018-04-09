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Emeklinin gözü ek zam kararında

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2018 13:45 | Son Güncelleme

Emekli maaşlarına her ay ek olarak verilen yüzde 4-5’i oranındaki ödemenin yüzde 8-9’a çıkarılması gündemde. Tüm emeklileri kapsayacak olan karar merakla bekleniyor.

Emeklinin gözü ek zam kararında

Emeklilerin ek ödemesinde 2 kata varan artış masada. Türkiye Emekliler Derneği her ay verilen maaşların yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin artırılmasını gündeme getirdi, emekliler heyecanlandı. Emekliler şimdi yüzde 8-9 ek ödeme talebi için verilecek kararı bekliyor.

12 MİLYON KİŞİNİN GELİRİ ARTACAK

Takvim'in haberine göre, mevcut uygulama kapsamında, maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Halen en düşük emekli maaşı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alanın eline aylık 46,78 lira ek ödeme geçiyor. Bu emeklinin ek ödemesi oran yüzde 8'e çıkarılırsa 74,85 liraya, yüzde 9'a çıkarılırsa 84,20 liraya yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emekliye aylık 179 lira ek ödeme veriliyor. Ek ödeme, oran yüzde 8'e çıkartılırsa 358 liraya, yüzde 9'a yükseltilirse 403 liraya çıkacak. Ek ödemenin yükseltilmesi halinde, memur, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin yani 12 milyon kişinin geliri artacak.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı ek ödeme
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
12 milyon emekli sandığa gittiğinizde akp hükümetine oy vermeyin, göreceksiniz 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ , 2000 EN SONRASI İÇİN İNTİBAK ZAMMI VE EK ÖDEME ZAMMINDA İYİLEŞTİRME kuzu kuzu elinize verecekler, aksi takdirde elinize her zaman olduğu gibi malum şeyi verecekler .
Emekliler hükumete patlayacak bir gün ya dur bakalım....4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 5.260 lira olmuşken komik zamlarla emekli ile dalga geçiyorlar.
emekli bunların laf oyunlarıyla oyalanıp duruyorsunuz azcık dişinizi gösterin tabii dişiniz kaldıysa oy vermenyin aksi takdirde cop cop yapmaya devam edersiniz.
sen enflasyon maaşını % kaç eritmis önce ona bak ne olacak % 4-5 lik sözde zam uyan eyyy emekli ne zammından bahsediyorsunuz
Hala bu zammın ne olduğunu anlamadınız her halde... Emeklilere verilen geçim inrimi diye küçük bir meblağ var ya... 100 lira gibi bir rakam. ona gelecek zammı bir tülü veremediler... Emekli başı ortalama 5 lira yapıyor... Utanmadan sıkılmadan emekliye verecekleri 5 liranın haberini pişirik pişirip ortaya süüyorlar... Kusura bakmayın.. artık bu emekli ile alay etmektir...
emekliler bi yazsın lütfen her gün zammı geliyor size bu haberlere göre maaşlarınız uçması lazım
@filiz_ilhan_12 uçuyor uçuyor. ben emekliyim. maaşımı alıyorum, 2 gün geçmiyor uçuyor... :) )
He valla, tam tamına 65TL artacak.. Bunu çok büyük bir artışmış gibi yansıtmak neyi değiştirecek,,,en fazla alacak olan 100 TL oda emeklilerin 4 de biri,,,,
her ay verilen zam yükselecek mi diyor...kapatttt bi daha arama utanmıyonuz mu arayıp milletle dalga geçmeye...
Külliyen yalan.. Hani nerde zam? Aldığımız maaş hep aynı yılbaşında bile 30 tl zam geldi topu topu.
seçim var seçim
Emekliler olarak seçimlerde yumruğu öyle bir vurmalıyız ki unutulan 6 ayda bir akıla gelen bizler kendimizi ispat edelim
Emekli 10 sene önce maaşıyla kaç $ alabiliyordu, bugün kaç $ alabiliyor.Bir kıyaslayalım bakalım zam mı geliyormuş yoksa maaşlarımız eriyormuymuş.
hem tüm emeklileri kapsayan diyorsunuz fakat haber içeriğini okuyunca sadece ssk-bağ kur var!!! peki emekli sandığı nerede???? emekli sandığından emekli bir memur, memur değil mi?? adamın biri çıkıp çıkıp bağırıyor her gün benim için bu ülke de yaşayan herkes aynı diye!! hani nerede lan en büyük bölücüğü ayrımcılığı siz yapıyorsunuz!!!
seçim sathı mahalline girildi anlaşılan....
emekliler sürünsün beter olsunlar.2 yılda bir %3 zam neyine yetmiyo.emekli olurken bana mı sordunuz.şimdi dağılabilirsiniz.
emekliyle dalga geciyorlar bunun başka acıklamsı varmı guya her gün zam gündemde ikramiye gündende aslı yok arası yok aam hic birinin aslı yok
İKRAMİYE,YE NE OLDU HANİ YILDA BAYRAMLARDA İKRAMİYE VERİLECEKTİ HİÇ OLDU ŞİMDİ,DE YOK ŞU GELECEK BU GELECEK ŞU KADAR ZAM YOK BU KADAR ZAM EMEKLİYİ UYUTMA İŞLERİ BUNLAR KANDIRMAYIN EMEKLİYİ ARTIK YETER .....
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