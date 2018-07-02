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Emeklinin Temmuz zammı yarın belli oluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.07.2018 11:08 | Son Güncelleme

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını, memur emeklilerinin de enflasyon farkını öğrenmesine bir gün kaldı.

Tahminler tutarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 7.27 zam, memur emeklileri de yüzde 3.27 fark alacak

12 milyon kişi merakla bu haberi bekliyor

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12.3 milyon emeklinin merakla beklediği gün geldi. Emekliler yarın Temmuz zammını öğrenecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri net Temmuz zammını, memur emeklileri ise ne kadar enflasyon farkı alacağını öğrenecek.
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 7.27, memur emeklilerinin de toplu sözleşme artışına ilaveten alacağı enflasyon farkının yüzde 3.27'yi bulması bekleniyor.
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ZAMMI ENFLASYON BELİRLEYECEK

ZAMMI ENFLASYON BELİRLEYECEK
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını ilk 6 aylık enflasyon belirleyecek. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın beklenti anketinde de Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahmini yüzde 0.82 olarak gerçekleşti.
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Bu tahmin tutarsa, ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7.27 olacak.
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BEKLENTİYE GÖRE 3.27 FARK VERİLECEK

BEKLENTİYE GÖRE 3.27 FARK VERİLECEK
Memur emeklilerinin Temmuz zammı da toplu sözleşmede yüzde 3.5 olarak belirlenmiş, ayrıca ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı verileceği karara bağlanmıştı. İlk 5 aylık TÜFE yüzde 6.39 olarak gerçekleşti.
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Memur emeklilerine böylece 5 ayda yüzde 2.39 enflasyon farkı oluştu. Bu fark, Haziran enflasyonuna göre netleşecek.
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eklenti anketindeki TÜFE tahmini gerçekleşirse, memur emeklilerine yüzde 3.27 enflasyon farkı verilecek. Memur emeklilerinin Temmuz zammı bu durumda yüzde 6.77'ye ulaşacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 978 lira seviyesinde. Yüzde 6.77'lik artış bu maaşı 2 bin 111 lira 95 kuruşa yükseltecek..
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Anahtar Kelimeler:
emekli zam oranı temmuz enflasyon

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