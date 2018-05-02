Emekliye 2 bin lira bayram ikramiyesi! İşte yatırılacak tarih

Başbakan Binali Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıkladığı sürpriz pakette yer alan bayram ikramiyesi milyonlarca emeklide heyecan oluşturdu. SADECE EMEKLİLERE VERİLMEYECEK Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı bin liralık ikramiyeler sadece emeklilere değil emekli olmadan devlet tarafından aylık bağlanan özellikle gaziler ve şehit yakınları başta olmak üzere tüm maaş alanlara verilecek. BİN LİRALIK İKRAMİYELER BAYRAM ÖNCESİ HESAPLARA YATIRILACAK 1000’er liralık ikramiyeler Ramazan ve Kurban bayramı öncesi hak eden vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerle birlikte emeklilerin eline 1 yıl içinde maaşlarının haricinde 2 bin lira para geçmiş olacak. SGK HAZİNEDEN TAHSİL EDECEK Ödenen bu ikramiyeler için Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine’ye faturayla başvuracak ve Hazine’den tahsil edecek. İkramiyelerin devlete faturası 24 milyar lirayı bulacak. Bin liralık ikramiyeyi Başbakan Yıldırım Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ''Her yıl Ramazan Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer bayram ikramiyesi vereceğiz. Emeklilerimiz her şeyin en güzeline layık. Hayırlı uğurlu olsun. Hükümet olarak var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz..'' sözleri ile duyurmuştu.

BAKAN DETAYLARINI AÇIKLADI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyelerin, emekli ve aileleriyle birlikte 12 milyon 300 bin vatandaşı etkileyeceğini vurguladı. KİME NE KADAR İKRAMİYE? Bakanın verdiği bilgiye göre bir bayramda alınacak ikramiye ödemesi emeklinin kendisine 1000 lira olacak. Ancak ölüm aylığı alan dul, yetim ve ana, babalara ise aylık hisseleri oranında; iş kazası meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. YILLIK 2000 LİRA İkramiye, emeklilere yıllık 2000 bin lira, aylık bazda ise 166,7 lira ilave artış anlamına geliyor. Bakan Sarıeroğlu, emekli aylıklarına göre bu artış oranını ise şöyle duyurdu: "Emekli aylığı;800 TL olan kişi için ilave % 20,8’lik artış, 1.000 TL olan kişi için ilave % 16,7’lik artış, 1.500 TL olan kişi için ilave % 11,1’lik artış, 2.000 TL olan kişi için ilave % 8,3’lük artış sağlanmış olmaktadır. " İKRAMİYEDEN YARARLANACAK KİŞİLER İSE ŞÖYLE SIRALANDI: