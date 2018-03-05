FİNANS

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

05 Mart 2018 09:31

2 bin 62 lira bayram ikramiyesi, bu ay KPDK’ya taşınacak. Memurlar ve memur emeklileri için anlaşma sağlanırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ikramiye yolu açılacak.

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. Bayram ikramiyesi isteyen memurların ve emeklilerin heyecanla beklediği toplantı, bu ay yapılacak. Toplantıda bayram ikramiyesinin masaya yatırılması beklenirken, memurlar ve memur emeklileri için anlaşma sağlanırsa SSK ve Bağ- Kur emeklilerine de ikramiye yolu açılacak.
 
EMEKLİ İÇİN İKİNCİ TOPLANTI
 
 
Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınan ancak karara bağlanmayan konular KPDK gündemine geliyor. Toplu sözleşme sonrası ilk KPDK toplantısı Kasım'da yapılmıştı. İkinci toplantı ise bu ay gerçekleştirilecek. Toplantıda, memurlara ve emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmesi taleplerinin de ele alınması bekleniyor. Memur- Sen, toplu sözleşme masasında ikramiye tutarının 'en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında' olmasını istemişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor.

EMEKLİLERDE UMUTLU BEKLEYİŞ
 
Toplantıda anlaşma sağlanırsa, memurlara ve memur emeklilerine yılda 2 kez ikramiye dönemi başlayacak. Bu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ikramiye yolunu açabilecek. Çünkü Memur-Sen'in daha önce memur emeklileri için talep ettiği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. Sabah'ın haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de Ramazan ve Kurban bayramlarında 1'er maaş ikramiye verilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği yetkilileri, "İkramiye memur emeklileriyle başlayıp işçi ve Bağ- Kur emeklilerine de yaygınlaştırılabilir. Bir kararnameyle düzenleme yapılabilir. Yılda 2 defa bayramlarda bir maaş tutarında ikramiye uygun olur düşüncesindeyiz" demişti.
 
EMEKLİ EK ÖDEMESİNDE 2 TAKSİT ZAMANI
 
Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olmasına karşın ikramiyesini 30 yıl üzerinden alanlara ek ödemeler sürüyor. Geçen yıl başvurup ek ikramiyesini alanlara, varsa kalan ödemeleri bu aydan itibaren yapılacak. Memur emeklileri, geçen yıl hangi tarihte ek ikramiyelerini almışlarsa, bu yılın aynı döneminde ödemeleri 1 yıllık faiziyle birlikte yapılacak. Yasada ikramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmının başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmının ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde verileceği karara bağlanmıştı. Emeklilere ilk ödemeler Mart 2017'de başlamıştı.

 

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Okuyucu Yorumları68 yorum
  • 10 Oy
    emekliyle kafa bulmak için her yol deneniyor yıllardır bu söylemler var hükümet önce sessizi aklıyor şimdiki gibi son anda kaynak yok deyip kapatıyor oy felan beklemesinler zaten hiç olmadı ya onlara oyum
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  • 10 Oy
    İyi olur. Her ilaç aldığımızda muayene katılım payı ve ilaç katılım paylarından alınan fahiş farkları kapatır ancak. Geçen yıl hiç fark ödemediğim raporlu kalp ilacından dahi bu ay aşırı (63 TL)fark alındı. Tabi mutfak zamlarına hiç girmeyeceğim. Seçim kesin o zaman ama emeklinin öyle şkş bin liralık oyu yok. Söz konusu yaşam ve vatansa, hesabı yapılacaktır.
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  • 10 Oy
    12 implant 25 emeklinin ikramiyesine eş değer olur; aynı zamanda nasıl olsa seçimde var..!
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  • 9 Oy
    Secime 1 sene kala goz boya secim bitsin 5 sene gene vatandas izdiraba devam artik.bunlari.yemezler
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  • 16 Oy
    İKRAMİYEYİ AL BİLDİĞİN YOLDAN ŞAŞMA MEMUR VE EMEKLİ OY SATMAZ?
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  • 8 Oy
    AKP ülkenin kaynaklarını yedi bitirdi. Şimdide her gün bağırdığı Siyonistlerin kalesi olan CARGİLL e şeker fabriklarını verecek ve bize zehirli Nişasta bazlı şeker yedirecek. Bu halk bunu nasıl görmuyor anlamıyorum
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  • 8 Oy
    @letoon09 Algı operasyonu yapmayın.Yaşınız kaç bilmiyorum ama 2002 yılı öncesi yaşadıklarımızı unutamıyorum.Hazineyi 70 cent'e muhtaç bıraktıklarını unutmayın.
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  • 11 Oy
    fabrikalarını satan bir Hükümet,ne kadar inandırıcı olabilir ki...aldata aldata 2018 yılına kadar geldiler..bundan sonra ancak kendilerini aldatırlar..
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  • 6 Oy
    İNTİBAK EK ÖDEME EN AZ AYLIK ALAN ASGARİ ÜCRETLE AYNI OLACAK DİYE HABER ÇIKIYO ŞİMDİDE BAYRAM İKRAMİYESİ EMEKLİYLE İYİ KAFA BULUYORLAR BARİ Bİ TANESİ OLSA İNSAN İNANIR HAVADAN ALLAH EMEKLİNİN YARDIMCISI OLSUN ÇOK ZOR İŞİ EMEKLİNİN ALDIĞI MAAŞ EV KİRASI ELEKTİRİK SU DOĞALĞAZA YETMİYO BİLE İNŞALLAH OLUR BU VAATLERDE EMEKLİ BİRAZ RAHAT EDER
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  • 6 Oy
    cak cuk cek cik cok başka bir şey yok utanmıyorlar yahu bu gariban emeklıler nasıl aldıkları maaş ile geçinebılıyorlar diye el ınsaf gerçekten el insaf
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  • 6 Oy
    seçime az galduu
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  • 7 Oy
    once hakkimiz olan 2000 sonrasi intibah lar sonuclandin hakkimi almadan benden ve emekliden yemin olsun hesabini soracagiz bunaldik artik
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  • 4 Oy
    vermezler verirlerse namertim bu güne kadar ne verdilerki seçimlerde dahi vermiyorlar şimdi mi verecek
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  • 4 Oy
    Hiç gördünüz mü bunların garibanlara iyi bir şeyler yaptığına şimdiye kadar ne yaptılarsa hep kendilerine ve zenginlere yaptılar iktidarı kaybetmemek için bir kaç bir şeyler yapsınlar artık
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  • 4 Oy
    lafa gelince atıp tutar kemal kılıçdaroğlu hakkında adamın vaad ettiği ne varsa aynısını yapmaya başladı seçimler geliyor ya vermesende lafı çıksa yeter bu emekliler değilmi yıllarca kandırdığın üç kuruş banka promosyonu için on sene oy aldığın bunuda yerler
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  • 4 Oy
    Bankalardan 300-400 TL promosyon alabilmek için 10 yıl bekleyen emekli için, İKRAMİYE bir HAYALDİR
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  • 3 Oy
    zaten bu asgari ücretle calisan bizden degil
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  • 3 Oy
    BU EMEKLİ VE ASKERİ ÜCRETLİ LER SIZLER BUNU HAK EDIYORSUNUZ ????
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  • 3 Oy
    bir zamanların iki anahtar vaadi gibi kim inanır ? tabiki koyunlar inanır
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  • 3 Oy
    100 MİLYAR DOLARA YAKIN ÖZELLEŞTİRME,30 MİLYAR 2 B ARAZİSİ SATIŞI,MİLYARLARCA LİRA CEZALARI YANDAŞA VERECEĞİNİZE VATANDAŞA 100 kere söyleyip ancak seçim zamanında veren,seçim sonunda da zamlarla alanların tuzaklarına düşmek yok.
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  • 3 Oy
    Emekliyle resmen dalga geçiyorlar.Seçimlere kadar ve böyle avuturlar.Cek cak seçimden sonra unuturlar.En güzeli emekli ölene kadar prim ödesin.Emekli olduğu gün ölsün.Paraları da hep hırsızlar,uğursuzlar yesin.
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  • 4 Oy
    4b lileri de dile getirseniz keşke.
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  • 1 Oy
    @bahadir.desdemir Yok herşey memur emeklisine . Bağkurlu üvey evlat yaa.
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  • 18 Oy
    memur emekli si insanda sgk bağkur insan değilmi bu ülkenin evlatları değilmi neden ayrımcılık yapılıyor her seferinde bu akp nin ne kadar adil ve dizdar olduğunu gösteriyor
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  • 4 Oy
    @x045 Memurlar ve memur emeklileri için anlaşma sağlanırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ikramiye yolu açılacak.
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  • 1 Oy
    zaten aldıklarını aldılar vergiler zamlar lâ herseyin fiyatı arttı okdr uzm. CVS var vatanını ön safhada canini verenler neden sözleşmeli bu uzm.cvs lar var yap kadrolu ben parayi geçtim bu adamlar şehit olurken bile arkasındaki ailesini çocuklarını düşünüyorlar bari gözleri geride kalmasın güvenceleri yok
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  • 1 Oy
    avcunuzu yalayin verirlerse namerdim
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  • 7 Oy
    süper olur ister seçim yatırımı olsun isterse başka sebebten olsun yeterli emeklinin dar gelirlinin olsun. bu ülkede keşke böyle yatırım oluyorsa her yıl seçim olsun????????????????????
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  • 3 Oy
    YA VAR YA ŞU MEMUR EMEKLİLERİ KELİMESİNDEN NEFRET EDİYORUM. İŞÇİ EMEKLİLERİ ESNAF EMEKLİLERİ NE OLACAK AYRIMCILIK MI YAPIYORSUNUZ? MEMUR EMEKLİLERİ PRİM ÖDEDİ DE DİĞERLERİ ÖDEMEDEN Mİ EMEKLİ OLDU? YAZIKLAR OLSUN!
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  • 8 Oy
    ülkemdeki memur/özel sektor ayrımını yapan devletim sizi memurlarınız taşımıyor devletin başına altına üstüne halkınıza destek verin sinir bozmayın.
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  • 8 Oy
    Memur ve memur emeklileri için maalesef yine ayrımcılık, Zaten maaşı işçiye göre yüksek olan ve işçiye göre daha kapsamlı haklara sahip olan kişilere zam ,maaşı asgarinin altında olan tüm işçiler ve işçi emeklileri ölsün. Olacağından değilde (seçim yatırımı) Yapabiliyosan bile hakkıyla yap kardeşim bu ne?
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  • 0 Oy
    Umut aşılayan hareketler unlar. Benim ek zam beklentim yok. Elimizdeki mevcudu kaybetmekten korkuyorum. Ülkemin şartları çok daha iyi olduğu zamanlarda verilmeyen ikramiye, ek zam v.s bu ortamda asla verilemez. Savaşın içindeki Türkiye'nin bahsedilen zammı verme şansının olmadığını düşünüyorum. Ayrıca varsa böyle bir imkan, cephede savaşan yiğitlerimize ve ailelerine verilsin.
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  • 0 Oy
    sgk emeklilerinin de maaşı da yüksek değil tabiki.. ama şu bağkur emekli maaşı düşüğün de düşüğü.. ona da kalıcı bir çözüm ve maaş tutarlarını yükseltseniz olmaz mı.. adam serbest çalışmış, yanında adam çalıştırmış istihdam sağlamış, kendi bağkurunun yanında çalışanlarının sgk sını yatırmış ama sgk dan emekli olan çalışanı kadar maaş alamıyor.. yazık değil mi.. bağkur maaşları da normal bir düzeye yükseltilmelidir.. öyle ikramiye falan değil direkt maaşın kendisi için konuşuyorum..
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  • 0 Oy
    Herşeş 4A 4C için 4 B ye bişey yokk.
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  • 0 Oy
    paramı varda ikramiye istiyonuz ayıp bee
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  • 0 Oy
    Neden bu emeklilere böyle artılar .çünkü emeklilerle seçim alma amaçlamaktadırlar
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  • 0 Oy
    emekliye veriyorsunuzuz tamm ihiyacı olanda var olmayandaa bir çok kişi tanıyorum ekgelir elde eden emekliden verbi bile almıyorsunuz ek iş yaptıhı yerlerde maşıınıı fazla fazla alıyor agari üçrele çalışan adam gem vegi beriyor hemde aldıhı para hiç bişey dehill bu nasıl bir adalet tirr bu memleketii agarii ücletilimi taşıyacak bepp kardeşim düşün yakamız dan düşünn
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  • 0 Oy
    AÇIN KESENİN AGZINI BAŞKAN OLMAK KOLAYMI EN KOLAY AVLANANLARDAN BAŞLA EN ZORU SONA KALSIN BİRDE ERKEN EMEKLİLİK YEMEDE YANINDA YAT
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  • 5 Oy
    yahu bukadar da öldürmeyin.arada iyi şeyler de oluyor ama mevcut hükümet düşmanlığınız sayesinde, onlara da pok atıyorsunuz.hem daha kabül olmamış.belki gösterip elletmezler ne malüm? :)
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  • 26 Oy
    memurlar bu dünyada işiniz iş diğer dünyada Allah yardımcınız olsun
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  • 5 Oy
    hükümetin seçim yatırımına ihtiyacı yokki ikramiyeyi versede vermesede tek başına reisini seçmesine yetiyor
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  • 16 Oy
    yahu memura emekliye zam verdikçe, çaya şekere gaza elektreğe akaryakıta da zam geliyor. ama biz avcumuzu yalıyoruz, giren zam bize giriyor. verme kardeşim verme, bu ülke sadece memurdan ibaret degil, insanlar şükretmeyi öğrensin önce.
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  • 103 Oy
    öncekiler vermeden aldığını, çöplük içinde yaşayıp hastane kuyruklarında geceden beklediğini unuttun. Hacı murat kullanan zengindi derler.
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  • 15 Oy
    @sadullah181 Sen Somali den geldin birader? Nereyi anlatıyorsun
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  • 39 Oy
    @sadullah181 haklısın kardeş bunlar iyilikten anlamaz şükür nedir bilmez nankörler
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