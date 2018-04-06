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Emekliye 224 TL zam bekleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2018 10:03 | Son Güncelleme

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için tahminler yüzde 4, 4.5 ve ya da yüzde 5 şeklinde. Yüzde 5’lik öngörünün tutması halinde 46 ile 224 lira arasında artış olacak ve tavan maaş 4.705 liraya yükselecek.

Emekliye 224 TL zam bekleniyor

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz zammı için enflasyonu takibe aldı. Zam oranının ortaya çıkması için ilk 6 aylık enflasyon verisinin belli olması gerekiyor.

Takvim'de yer alan habere göre, Ocak-Mart enflasyonun yüzde 2.77 çıkmasının ışığında uzmanlar, ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi yani emeklilerin zam oranı için 'yüzde 4, yüzde 4.5, yüzde 5' şeklinde 3 farklı tahminde bulunuyor. Bu tahminler ışığında emeklilerin yeni maaşlarına ilişkin rakamlar belli olmaya başladı. Hazırlan tabloya bakan emekliler, bu tahminlere göre yeni maaşları hakkında bilgi sahibi olabilecek.

maas-tablo

Halen en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş yüzde 4'lük tahmine göre 973,02, yüzde 4.5'lik tahmine göre 977,70, yüzde 5'lik tahmine göre de 982,38 liraya çıkacak. Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Eğer zam yüzde 4 olarak gerçekleşirse, bu maaş 179,25 lira artışla 4 bin 660 lira 51 kuruşa çıkacak. Zammın yüzde 4.5 olması halinde ise en yüksek emekli maaşı 201,65 lira artışla 4 bin 682 lira 91 kuruşa ulaşacak. Temmuz zammı yüzde 5 olursa da en yüksek maaş, 224,06 lira artışla 4 bin 705 lira 32 kuruş olacak.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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