Emekliye 244 lira zam

Emeklilerin Temmuz zammı şekillenmeye başladı.

Temmuz ayında maaşlara zam gelecek

1 / 6 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını belirleyecek 2018'in ilk 6 aylık dönemine ilişkin enflasyonu merakla beklerken, bunun ilk 4 aylık döneminin verisi belli oldu..

2 / 6 Ocak- Nisan enflasyonu yüzde 4.69 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı 4 aylık enflasyona göre yüzde 4.69 olarak görünüyor.

3 / 6 244 TL'YE VARAN ARTIŞ Emeklilerin zam oranının belli olması için sadece 2 adım kaldı. Mayıs ve Haziran enflasyonunun belli olmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı ortaya çıkacak.

4 / 6 Uzmanlar, ilk 4 aylık veri ışığında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5-5.5 seviyesinde olabileceğini tahmin ediyor. Halen en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor.

5 / 6 Bu maaş zam oranı yüzde 5 olursa 46.79 lira artışla 982,38 liraya, yüzde 5.5 olursa 51.45 lira artışla 987.05 liraya çıkacak. Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor.