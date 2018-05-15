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Emekliye 244 lira zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2018 11:19 | Son Güncelleme

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının belli olması için 2 adım kalırken, uzmanlar da 2 farklı artış tahmini yaptı: Zam oranı yüzde 5 ya da 5.5 olabilir

Emeklilerin Temmuz zammı şekillenmeye başladı.

Temmuz ayında maaşlara zam gelecek

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını belirleyecek 2018'in ilk 6 aylık dönemine ilişkin enflasyonu merakla beklerken, bunun ilk 4 aylık döneminin verisi belli oldu..
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Ocak- Nisan enflasyonu yüzde 4.69 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı 4 aylık enflasyona göre yüzde 4.69 olarak görünüyor.
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244 TL'YE VARAN ARTIŞ

244 TL'YE VARAN ARTIŞ
Emeklilerin zam oranının belli olması için sadece 2 adım kaldı. Mayıs ve Haziran enflasyonunun belli olmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı ortaya çıkacak.
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Uzmanlar, ilk 4 aylık veri ışığında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5-5.5 seviyesinde olabileceğini tahmin ediyor. Halen en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor.
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Bu maaş zam oranı yüzde 5 olursa 46.79 lira artışla 982,38 liraya, yüzde 5.5 olursa 51.45 lira artışla 987.05 liraya çıkacak. Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor.
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Bu maaş da zam oranı yüzde 5 olursa 224.06 lira artışla 4 bin 705 lira 32 kuruşa, yüzde 5.5 çıkarsa 244.46 lira artışla 4 bin 727 lira 72 kuruşa ulaşacak.
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Anahtar Kelimeler:
Emekli temmuz zam

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