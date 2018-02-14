FİNANS

Emekliye ek zam geliyor

14 Şubat 2018 13:50

Her ay verilen yüzde 4-5’lik ek ödemenin yüzde 8’e çıkarılması teklifi emeklileri sevindirdi. Artış, SSK ve Bağ-Kur’luya 28-179 TL zam getirecek.

Emekliye ek zam geliyor
Emeklilere her ay net maaşlarıyla birlikte verilen ek ödemenin artırılması gündeme geldi, milyonlar heyecanlandı. Halen maaşın yüzde 4-5'i oranında verilen ek ödeme için Türkiye Emekliler Derneği'nin "En az yüzde 8 olsun" teklifine, ilgili bakanlıkların vereceği yanıt merakla bekleniyor.
 
Talep hayata geçerse, emeklilerin gelirinde 28 ile 179 lira arasında artış yaşanacak. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin oranı, maaşa göre değişiyor. Bu yıl maaşı bin 18 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor.
 
 
Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, emeklilerin ek ödemelerinde 2 kata varan artış yaşanacak. Halen en düşük emekli maaşı 935,60 lira. Bu maaşı alan emeklinin eline aylık 46,78 lira ek ödeme geçiyor.
 
Oran yüzde 8'e çıkarılırsa, bu emeklinin ek ödemesi 74,85 liraya çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 25 kuruş. Bu maaşı alan emekliye halen aylık 179,24 lira ek veriliyor. Ek ödeme, oran yüzde 8'e çıkartılırsa, 358,48 liraya yükselecek.
 
BORÇ BİTECEK, AYLIK GELECEK
 
Prim borcu olan Bağ-Kur'lulara krediyle emeklilik imkanı için SGK ve Ziraat Bankası protokol imzaladı. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Prim borcunu ödemesi halinde emekli olabilecek esnafımıza yönelik bu protokol, askerlik ve doğum borçlanması yaptığı takdirde emekli olma hakkına sahip olanları da kapsıyor. Durdurulan sürelerinin ihya edilmesi halinde yaşlılık aylığı bağlanmaya hak kazanacaklar da protokol kapsamında" dedi. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı da Bağ-Kur'lulara yüzde 1.28 faiz oranı ve 48 ay vadeyle kredi imkanı sağlandığın belirtti. Kredinin ödemesi, emekli aylığıyla yapılacak.
 

 

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Okuyucu Yorumları11 yorum
  • 107 Oy
    Emekli abi ablalarıma nacizane tavsiyemdir. SEÇİM yaklaşıyor daha çok koparmaya bakın . Bu seçim malüm parti için çok zor NE İSTEDİNİZ VERMEDİK durumuna getirmeye bakın . ne koparsanız kar kardır .
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  • 83 Oy
    Suriyeliler yiyeceğine emeklilerimiz yesin halklı kazançlarını.
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  • 52 Oy
    VEKİL MAAŞI TEKLİFİ OLMADIĞI İÇİN TEKLİFİ REDDEDERLER. EKONOMİYİ SARSAR DEYİP ATARLAR KENARA
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  • 66 Oy
    memur emeklisine yok mu?onlar üvey evlat mı?
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  • 26 Oy
    Bağkur.lulara tanınan bu imkan ssk.lı olanlarada tanınsa olmazmı. ssk prim borcu olanlarada borçlanıp emekli olma imkanı verilsin. SSK.lı olupta primi az olanlarda borçlandırılsın ki bizlerde emekli olalım. yaşın büyük diye iş vermiyorlar bizde prim dolduramıyoruz. Biz nasıl emekli olacağız sayın yetkililer duyun sesimizi
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  • 21 Oy
    10 milyon emekliye 30 ile 75 lira arası zam olur. Yapmayın kardeşim boşuna hazineyi zarara sokmayın bu para emeklinin derdine deva değil. İşadamlarına verin toplamda 3-4 milyar para ediyor bin işadamına dağıtsanız adam başı çocuklarına 2 şer lüx araba alırlar ekonomiye katkı olur emekli alacak parayı aldığını bile bilmeyecek alacakta ayakları göğemi erecek.
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  • 17 Oy
    Verilmeyecek bir paranın lafını etmek gereksiz. Verildiğinde şu kadar verildi diye haber yapın. Yoksa verilmeme ihtimali yüksek bir ödemeyle emekli vatandaşı boşuna ümitlendirmeyin.
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  • 16 Oy
    takvim gazetesinde ki emekli zamlarını topladım,kabaca maaşım 9878900000 oldu
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  • 16 Oy
    Bir parça ciğer hep sallanıp duruyor.
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  • 13 Oy
    Halamın dayım olması gibi bir şey..Cek cak...
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  • 9 Oy
    emeklilerden, aldıkları maaştan sağlık giderlerine kadar daha nasıl kırparım diyen,biraz zor verir bu farkı
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