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Emekliye zam müjdesi! Emekliye en az 2 bin 361 TL

1 / 14 EMEKLİYE ZAM VE ENFLASYON FARKI MÜJDESİ! Memur emeklileri Ocak'ta toplu sözleşme kapsamında hem yüzde 4 zam hem de enflasyon farkı alacak. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı, emeklilerin alacağı farkı gösterecek.

2 / 14 EMEKLİYE ZAM VE ENFLASYON FARKI MÜJDESİ! Temmuz-Eylül enflasyonunun yüzde 9.34 çıkmasıyla birlikte, memur emeklilerinin alacağı farkın ipuçları geldi. 3 aylık enflasyona göre yüzde 5.84'lük enflasyon farkı oluştu.

3 / 14 EMEKLİYE ZAM VE ENFLASYON FARKI MÜJDESİ! Ocak zammı şimdiden yüzde 4 zam ve yüzde 5.84 farkla yüzde 9.84'e ulaştı. Geriye 3 aylık veri kaldı. Yılın kalan bölümünde gerçekleşen enflasyona göre fark artabilecek.

4 / 14 EMEKLİYE ZAM VE ENFLASYON FARKI MÜJDESİ! Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş seviyesinde bulunuyor.

5 / 14 EMEKLİYE ZAM VE ENFLASYON FARKI MÜJDESİ! Şu ana kadar oluşan yüzde 9.84'lük Ocak artışına göre bu maaş 211 lira 55 kuruş artışla 2 bin 361 lira 42 kuruşa yükselecek.

6 / 14 EMEKLİYE ZAM VE ENFLASYON FARKI MÜJDESİ! Emekliler, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) kredi borcu bulunan işletmeler için bankalara yaptığı tavsiye niteliğindeki vadelendirme kararının kendileri için de alınmasını istiyor.

7 / 14 EMEKLİYE ZAM VE ENFLASYON FARKI MÜJDESİ! TBB'nin, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon liranın altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanların, vadesi gelen taksitlerini 24 aya kadar vadelendirebileceği yönündeki tavsiye kararının yankıları sürüyor.

8 / 14 EMEKLİYE ZAM VE ENFLASYON FARKI MÜJDESİ! Yüz binlerce emekliyi temsil eden Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), TBB'nin bankalara yaptığı tavsiye niteliğindeki vadelendirme kararının kendileri için de alınması talebinde bulundu.

9 / 14 EMEKLİYE ZAM VE ENFLASYON FARKI MÜJDESİ! TÜED Genel Başkan Yardımcısı Gazi Aykırı, "Bankalar bazen kredi kullanan emeklilerimizin aylıklarının tamamını kesip, onlara geçinmek için bile tek kuruş bırakmıyor.

10 / 14 EMEKLİYE ZAM VE ENFLASYON FARKI MÜJDESİ! Son yaşanan ekonomik gelişmelerden en çok etkilenen kesim olan emeklilerimizin banka borçlarının da tıpkı işletmeler gibi yeniden yapılandırılması gerekiyor" dedi.

11 / 14 EMEKLİYE ZAM VE ENFLASYON FARKI MÜJDESİ! TBB'nin kredi borcu bulunan emeklilerin borçlarını yapılandırabileceği yönünde alacağı bir tavsiye kararının ekonomiye olumlu yansıyacağını vurgulayan Aykırı, "Bu yönde atılacak bir adım piyasaları canlandıracaktır" şeklinde konuştu.

12 / 14 EMEKLİYE ZAM VE ENFLASYON FARKI MÜJDESİ! Bazı kamu kurumlarında pilot uygulanmaya başlayan esnek çalışma sistemleri geliştirilerek, işgücü piyasasına esneklik sağlayan bu sistem iş ve sosyal güvenlik kanununa eklenecek. Yarım çalışma ödeneğinde koşullar iyileştirilecek, uzman kişiler devlette esnek çalışabilecek, emekli memurlar göreve dönebilecek.

13 / 14 EMEKLİYE ZAM VE ENFLASYON FARKI MÜJDESİ! Kamudan ve özel sektörden emekli olan, görevinden ayrılan yöneticiler, uzman personel, devlet kurumlarında maaşlı çalışabilecek. Bu kişilere esnek çalışma yöntemi uygulanacak.