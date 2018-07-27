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Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.07.2018 09:42 | Son Güncelleme

SGK, emeklilik başvurusu yapanlara avans imkanı sunuyor. Bu imkanın mevcut emeklilere de yapılması için çalışmalar sürüyor. Tamalandığında 3 maaşlık avans tutarı faizsiz geri ödeyecek.

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Nakit sıkıntısı çeken emekliler için avans formülü gündemde. Emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere sağlanan avans imkanının benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Talepler hayata geçerse, emekliler 3 maaş tutarında avans kullanabilecek. Geri ödemeyi de taksitler halinde faizsiz olarak yapacak. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor.

VADE FARKI YOK

Şimdi bu uygulamanın mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde. Bu konuda gözler Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ta... Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Geri ödemeyi de ayda 166,66 lira olarak yapacak. Avanstan faiz alınmayacak. Halen bankadan nakit ihtiyacı için kredi kullanan emekli, hem faiz hem de masraf yüküyle karşılaşıyor..

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Anahtar Kelimeler:
Emekli SGK maaş avans faizsiz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
lakin emekliye verdiğiniz bayram ikramiyelerini bakıma muhtaç %90 nın üzerinde yatalak insanların bakım aylıklarına gelir diye ekleyerek 11 ay boyunca aldıkları yardımı keserek ne kadar acımasız bir iş yaptığınızın farkındamısınız? bay ekonomi bakanı altınızdaki mersedeclerin giderlerinden sarayın giderlerinden değilde 1500 tl alan bakıma muhtaç insanlardan kesiyorsunuz sizde din iman varmı sorması ayıp olmaz ?
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