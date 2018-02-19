FİNANS

Emekliye yılda iki kez bayram ikramiyesi müjdesi

19 Şubat 2018 14:34

Memurların, emeklilerin bayram ikramiyesi talebi, Mart’ta toplanacak KPDK’da masaya yatırılacak. Memur-Sen, dini bayramlarda 2 bin 62 lira ödenmesini istiyor. SSK ve Bağ-Kur’luların beklentisi de yılda 2 kez 1’er maaş ikramiye...

Emekliye yılda iki kez bayram ikramiyesi müjdesi
Milyonlarca memur ve emekli bayram ikramiyesi için umudunu Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına bağladı. KPDK, Mart ayında toplanacak. Memur konfederasyonları tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında toplu sözleşme masasına taşınan memurlara ve memur emeklilerine dini bayram ikramiyesi talebinin, bu toplantıda ele alınması bekleniyor.

KARAR BEKLENİYOR
 
Bu durum, memurlar ve memur emeklileri kadar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de heyecanlandırdı. Çünkü toplantıdan bayram ikramiyesi kararı çıkarsa, diğer emeklilere de yaygınlaştırılacağı düşünülüyor. Bu konudaki promosyon örneği bu beklentileri güçlendiriyor. Memur-Sen'in bir önceki toplu sözleşmede memur emeklileri için talep ettiği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmesini isteyen Memur-Sen, toplu sözleşme masasında miktarının da 'en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında' olmasını talep etmişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri de Ramazan ve Kurban bayramlarında 1'er maaş ikramiye verilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği yetkilileri, "İkramiye memur emeklileriyle başlayıp işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de yaygınlaştırılabilir. Bir kararnameyle düzenleme yapılabilir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılda 2 defa bayramlarda bir maaş tutarında ikramiye verilmesi uygun olur düşüncesindeyiz" diyor.
 
 
ERKEN MAAŞ FIRSATI BÜYÜYOR
 
Şartları taşıdığı halde prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur'lulara sağlanan kredi fırsatı yaygınlaştırılacak. Aynı imkan, emekli olma şartını kazanan, prim ödeme gün sayısını dolduran ancak borcu bulunduğu için emekli olamayan çiftçiler için de sağlanacak. Bunun için Ziraat Bankası ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasındaki protokolün bu hafta imzalanması bekleniyor. Ayrıca emeklilik kredisinin, askerlik ve doğum borçlanması yaparak emekli olabilecek SSK'lılara da sağlanması gündemde. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de geçtiğimiz günlerde, Bağ-Kur dışındaki çalışanlara da askerlik ve doğum borçlanması için kredi imkanı verilmesini istemişti. Eğer bu imkan SSK'lılara da sağlanırsa, askerlik ya da doğum borçlanması yaparak emekli olabilecek kişiler, kredi kullanarak muradına erecek. Kredinin geri ödemesini de maaşıyla yapabilecek..

 

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Okuyucu Yorumları23 yorum
  • 50 Oy
    seçimmi yaklaştı?
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  • 67 Oy
    5 ikramiye versenizde oy yok
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  • 22 Oy
    @mesut_derya_1953 AYNEN DEDİĞİN GİBİ OY YOK YAPTIKLARI HİZMETLERDEN ASLA FAYDALANMIYORUM ÇÜNKÜ İŞİM OLMUYOR OLMADIDA KARŞIYAMI GİDİCEM GEMİ YOLU YETERLİ ŞİMDİ GEMİ NOSTALJİ OLDU NE GÜZEL NE RAHAT
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  • 50 Oy
    Artık oy yok hep reklam hep reklam..
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  • 40 Oy
    He he nah verir zaten emeklilere verilen para hükümet için bir dert ve kambur ama 3.5 milyon suriyeliye verilen her tl hükümet için oy
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  • 29 Oy
    seçim hazırlıkları. 2bin verilir 4 bin alınır:)
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  • 13 Oy
    gine emeklinin olmayacak şeylerle umutlandırıyorsunuz 1 intibak 2 ek ücret 3 ise 200de sonra emekli olanlar asgari ücretle aynı maaş zam 4 ise dini bayramlarda ikramiye inşallah dediyiniz kimi olur bunlar emeklinin sorununun 10 da biri
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  • 12 Oy
    YALAN YALAN HEPSİ YALAN MAAŞA YÜZDE 3 ZAM YAPANDAN NE BEKLENİR SİZCE..???
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  • 11 Oy
    Memur-Senin klasik şakalarından bir tanesi daha, inanan var sa bu yorumu beğenmesin.
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  • 12 Oy
    inânamam boş laflar keşke olsa da biraz sevinebilsek hep memurlar önde geliyor işciler icin ugrasan yok sanki sadece memurlar oy kullanıyorlarmış gibi hadi sevinelim bizde bir kere olsun ssk emeklileri olarak
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  • 10 Oy
    AKP kandırıldıkça,kandırmak için çalışanları ve emeklileri seçiyor nedense...balonlar seçimlere kadar uçar böyle haberlerle.
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  • 11 Oy
    Oldu, gözlerim doldu...memleket mısır tanesi gibi mermi atıyor,4 milyon Suriyeli var, onlar saman yemiyo herhalde desem ithal ediyoruz. Dua edelimde devlet normal maaşlarımız ödesin... Keşke Zengin ülke olsak da aile yardımı da alsak ...
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  • 9 Oy
    HEM VALLAHİ HEMDE BİLLAHİ YILDA DÖRT DEFA İKRAMİYE VERSENİZ YİNE SİZE OYUMU VERMEM NEDENMİ ÇÜNKÜ SİZE HİÇ GÜVENMİYORUM NEYLE VERECEKSİNİZ HANGİ ÜRETİMLE VATANDAŞI SOYUNVERGİLERLE SONRADA VAADDE BULUNUN İNANMIYORUM KAZANMIYORSUNUZKİ VERESİNİZ SATA SATADA BİTİRDİNİZ
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  • 8 Oy
    Mümkün değil asla olmaz...
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  • 27 Oy
    hep memurlara zaten işçiye bir halt yok herzaman ki gibi bu ülke memurlara güzell
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  • 7 Oy
    emekli ile dalga gecmek hiç yakışmıyor .hesaplara geçmeden hepsi hikaye.yıllardır dinliyoruz atık kokuştu başka argüman bulun.
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  • 7 Oy
    Arkadaşım önce olay gerçekleşsin ondan sonra müjde diye haber yap ortada fol yok yumurta yok habire müjde veriyorsun
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  • 8 Oy
    ÜRETEMEZSEN KAZANAMAZSAN SATARAK VERGİLERİ ARTIRARAK VERİLEN MAAŞINIZ SİZİN OLSUN İSTEMİYORUZ EKONOMİ BATMIŞ DURUMDA SİZ OY DERDİNDESİNİZ KİMSEYİDE ARTIK İNANDIRAMAZSINIZ BOŞ VAADLERİNİZE
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  • 5 Oy
    İŞÇİ EMEKLİSİNE KOL SAATİ VAR DA MEMURLARIN AĞZI KULAKLARINA VARMIŞDIR BU ÜLKEDE AYRIMIN ALT ZEMİNİ ASLEN BURDAN BAŞLIYOR HEM ÇALIŞIRKEN HEM EMEKLİ OLDUKDAN SONRA DA DEVAM EDİYOR ALINAN VERİLEN MAAŞLAR HER ZAMAN ISPATDIR BEDENEN ÇALIŞAN LA MASA BAŞI ÇALIŞANIN ARASINDA UÇURUMLAR ASLA OLMAMALI 1 MAYIS DA ASLA MEMEURUN BAYRAMI DEĞİL İŞÇİNİN BAYRAMIDIR ONLARI ASLA MEYDANLARDA BEN ŞAHSEN GÖRMEK İSTEMİYORUM ONLARDA KENDİLERİNE BİR GÜN DÜZENLESİNLER İŞÇİ ÇALIŞIYOR MEMUR İŞÇİ BAYRAMI KUTLUYOR ADAMLAR CUMADAN TATİLE GİRİYOR AYDA 8 GÜN YATIYOR 22 GÜN ÇALIŞIYOR YUHHHH ARTIK YUHHHH İŞÇİ ÇALIŞSIN
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  • 4 Oy
    Memur sen; Şef kadrosunda bulunanlar için ÖHT na 10 puan eklenir denmesine rağmen 3 puan verilerek en büyük sahtekarlığı yapmıştır. Bu durum hem de Resmi Gazete de yayınlanmasına rağmen. Bir açıklama dahi yapmayan yapamayan Memur Sen i afedersiniz ama Sendika deüil Milletv ekilliğine atlama derneği olarak görüyoruz.
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  • 3 Oy
    Aman. Almayın da vermeniz orada kalsın...
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  • 2 Oy
    hayal diyorum memur emeklisine her zaman fazla fazla verirler ssk ya gelince asla vermezler
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  • 39 Oy
    Çok iyi olur ve AKP ye doping etkisi yapar
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