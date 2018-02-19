Emekliye yılda iki kez bayram ikramiyesi müjdesi

Milyonlarca memur ve emekli bayram ikramiyesi için umudunu Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına bağladı. KPDK, Mart ayında toplanacak. Memur konfederasyonları tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında toplu sözleşme masasına taşınan memurlara ve memur emeklilerine dini bayram ikramiyesi talebinin, bu toplantıda ele alınması bekleniyor.





KARAR BEKLENİYOR

Bu durum, memurlar ve memur emeklileri kadar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de heyecanlandırdı. Çünkü toplantıdan bayram ikramiyesi kararı çıkarsa, diğer emeklilere de yaygınlaştırılacağı düşünülüyor. Bu konudaki promosyon örneği bu beklentileri güçlendiriyor. Memur-Sen'in bir önceki toplu sözleşmede memur emeklileri için talep ettiği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmesini isteyen Memur-Sen, toplu sözleşme masasında miktarının da 'en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında' olmasını talep etmişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri de Ramazan ve Kurban bayramlarında 1'er maaş ikramiye verilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği yetkilileri, "İkramiye memur emeklileriyle başlayıp işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de yaygınlaştırılabilir. Bir kararnameyle düzenleme yapılabilir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılda 2 defa bayramlarda bir maaş tutarında ikramiye verilmesi uygun olur düşüncesindeyiz" diyor.

ERKEN MAAŞ FIRSATI BÜYÜYOR

Şartları taşıdığı halde prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur'lulara sağlanan kredi fırsatı yaygınlaştırılacak. Aynı imkan, emekli olma şartını kazanan, prim ödeme gün sayısını dolduran ancak borcu bulunduğu için emekli olamayan çiftçiler için de sağlanacak. Bunun için Ziraat Bankası ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasındaki protokolün bu hafta imzalanması bekleniyor. Ayrıca emeklilik kredisinin, askerlik ve doğum borçlanması yaparak emekli olabilecek SSK'lılara da sağlanması gündemde. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de geçtiğimiz günlerde, Bağ-Kur dışındaki çalışanlara da askerlik ve doğum borçlanması için kredi imkanı verilmesini istemişti. Eğer bu imkan SSK'lılara da sağlanırsa, askerlik ya da doğum borçlanması yaparak emekli olabilecek kişiler, kredi kullanarak muradına erecek. Kredinin geri ödemesini de maaşıyla yapabilecek..