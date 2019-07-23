FİNANS

Emekliye zam farkı 25 Temmuz'da ödenecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.07.2019 10:12 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının 25 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.

Emekliye zam farkı 25 Temmuz'da ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı (Memur) emeklilerinin maaş farklarının 25 Temmuz’da ödeneceğini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2.3 milyon kişiye, toplamda yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti. Bu kapsamda aylık almakta olanlara banka ve PTT şubelerince 25 Temmuz 2019 tarihinde farkları ödenecek.

Bakan Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz’a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz’da zamlı ödenecek" ifadesini kullandı.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
memur Emekli maaş

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
farkmı? sabah sabah güldürmeyi bırak tebessüm bile ettirmedi. arınç kendine % 40 zam veriyor. halk a neden artış yok. he müslümanlar.. he
anasını satım böyle iş mi olur! memu emeklisi herzaman yüksek zam alır anlamış değilim. ülkryi doyuran işçi ve emeklisine voyvada kazığı! güle güle ıturun kazıkların üstüne! hoşunuza giderse akepe’ye oy da verin!!!
emekli insana verilen zam 80 tl yazıklar olsun bizden ayırıp boğazınıza giren her şokma haram zıkkım olsun.
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