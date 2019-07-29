Emirates, Türkiye'de kabin memurları arıyor! İşte başvuru şartları

Emirates Havayolu, sürekli büyüyen filosu ve genişleyen uçuş ağına paralel olarak kabin ekibi işe alımlarını da hızlandırıyor. Emirates’in kabin memuru ekibine Türkiye’den başvuran adaylar için 2 Ağustos Cuma günü saat 09.00’da İzmir Mövenpick Hotel’de ve 30 Ağustos Cuma günü saat 09.00’da Antalya’da Crowne Plaza’da olmak üzere iki görüşme günü düzenleyecek*.

Kabin memuru görüşme günü, ilgilenen kişilere, işe alma süreci hakkında daha fazla bilgi sunarken, Emirates kabin memuru olmanın faydaları hakkında Emirates personeli ile birebir görüşmek ve Dubai’de yaşamak ve çalışmanın nasıl olduğunu öğrenmek adına büyük bir fırsat sunuyor.

Emirates Kabin Memuru Olmak için;

Bir Emirates kabin memuru olarak, adaylar, dünyanın önde gelen kültür ve ticaret merkezlerinden birisi olan Dubai’de yaşarken, aşağıdaki gereksinimlere sahip olması gerekiyor:

-En az 21 yaşında olmak

-Ayak uçlarında dururken 212 cm’lik kol erişimi

-Minimum 160 cm boy

-Lise mezunu olmak

-İngilizce’de akıcılık (yazılı ve sözlü)

-Üniforma dışından görünür dövme olmaması