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Emirates, Türkiye'de kabin memurları arıyor! İşte başvuru şartları

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.07.2019 11:33 | Son Güncelleme

Emirates Havayolu, kabin memuru işe alımı için 2 Ağustos 2019 tarihinde İzmir’de ve 30 Ağustos’ta Antalya’da olmak üzere iki görüşme günü düzenleyecek. Başvurusu kabul edilenlerin maaşı ayda 2 bin 660 dolardan başlayan fiyatlarla olacak. Ayrıca Dubai’de su, elektrik hizmetleri de dahil mobilyalı ücretsiz konaklama imkanı da sağlanacak. Peki, Emirates Havayolları kabin memuru alımı şartları neler?

Emirates, Türkiye'de kabin memurları arıyor! İşte başvuru şartları

Emirates Havayolu, sürekli büyüyen filosu ve genişleyen uçuş ağına paralel olarak kabin ekibi işe alımlarını da hızlandırıyor. Emirates’in kabin memuru ekibine Türkiye’den başvuran adaylar için 2 Ağustos Cuma günü saat 09.00’da İzmir Mövenpick Hotel’de ve 30 Ağustos Cuma günü saat 09.00’da Antalya’da Crowne Plaza’da olmak üzere iki görüşme günü düzenleyecek*.

Kabin memuru görüşme günü, ilgilenen kişilere, işe alma süreci hakkında daha fazla bilgi sunarken, Emirates kabin memuru olmanın faydaları hakkında Emirates personeli ile birebir görüşmek ve Dubai’de yaşamak ve çalışmanın nasıl olduğunu öğrenmek adına büyük bir fırsat sunuyor.

Emirates Kabin Memuru Olmak için;

Bir Emirates kabin memuru olarak, adaylar, dünyanın önde gelen kültür ve ticaret merkezlerinden birisi olan Dubai’de yaşarken, aşağıdaki gereksinimlere sahip olması gerekiyor:

-En az 21 yaşında olmak

-Ayak uçlarında dururken 212 cm’lik kol erişimi

-Minimum 160 cm boy

-Lise mezunu olmak

-İngilizce’de akıcılık (yazılı ve sözlü)

-Üniforma dışından görünür dövme olmaması

-Sağlıklı bir Vücut Kitle İndeksi (BMI)

-Ayda 2.660 dolardan başlayan maaş

-Sefer sırasındaki yemek, otel konaklama ve havaalanına gidiş ve dönüş şirket tarafından sağlanmaktadır.

-Dubai’deki eviniz ve havaalanı arası transfer.

-Dubai’nin merkezinde, şirket tarafından sağlanan konaklama**.

-Üniforma şirket tarafından ücretsiz olarak verilir.

-30 iş günü yıllık izin hakkı. Ülkenize dönmek için bir yıllık ücretsiz yıllık izin bileti. ***

-Emirates’te Kabin Memuru Olmak;

-Emirates Kabin Memuru olarak görev yapanlar aşağıdaki imkanlardan yararlanabilecekler:

-Ayda 2.660 dolardan başlayan maaş

-Sefer sırasındaki yemek, otel konaklama ve havaalanına gidiş ve dönüş şirket tarafından sağlanmaktadır.

-Dubai’deki eviniz ve havaalanı arası transfer.

-Dubai’nin merkezinde, şirket tarafından sağlanan konaklama

-Üniforma şirket tarafından ücretsiz olarak verilir.

-30 iş günü yıllık izin hakkı. Ülkenize dönmek için bir yıllık ücretsiz yıllık izin bileti.

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Emirates Havayolu dubai işe alım

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