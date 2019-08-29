Emirates, Türkiye'de kabin memurları arıyor! İşte başvuru şartları

Emirates Havayolu, sürekli büyüyen filosu ve genişleyen uçuş ağına paralel olarak kabin ekibi işe alımlarını da hızlandırıyor.

Kabin memuru görüşme günü, ilgilenen kişilere, işe alma süreci hakkında daha fazla bilgi sunarken, Emirates kabin memuru olmanın faydaları hakkında Emirates personeli ile birebir görüşmek ve Dubai’de yaşamak ve çalışmanın nasıl olduğunu öğrenmek adına büyük bir fırsat sunuyor.

Emirates, kabin memuru ekibine Türkiye’den başvuran adaylar için;

7 Eylül Cumartesi günü saat 09:00’da Ankara Sheraton Hotel Convention Center’da,

9 Eylül Pazartesi günü saat 09:00’da İzmir Mövenpick Hotel’de olmak üzere iki görüşme günü düzenleyecek.

Kabin memuru olmayı hedefleyen adaylar işe alma süreci hakkında bilgi edinip, Dubai’de yaşam ve iş yaşamının nasıl olduğu hakkında bilgilendirilecekler.

Emirates’den yapılan açıklamaya göre, kabin memurlarına sunulan olanaklardan birkaç tanesi şöyle:

2,660 dolardan başlayan maaş

30 iş günü yıllık izin hakkı. Ülkeye dönmek için bir yıllık ücretsiz izin bileti (3 yıllık çalışma

süresinden sonra bu bilet herhangi bir Emirates destinasyonuna çevirilebiliyor.)

Dubai’de şirketin sağladığı bir evde konaklama imkanı.

Sefer sırasındaki yemek, otel konaklaması ve havaalanına gidiş ve dönüş şirket tarafından

sağlanması.