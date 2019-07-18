FİNANS

Emirates, Türkiye'de kabin memurları arıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.07.2019 19:43 | Son Güncelleme

Şirket, işe alımda, Dubai'de yaşamak, ayda 2 bin 660 dolardan başlayan maaş ve 30 iş günü yıllık izin hakkı ile dikkati çekiyor.

Emirates, Türkiye'de kabin memurları arıyor

Emirates Havayolu'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket, sürekli büyüyen filosu ve genişleyen uçuş ağına paralel olarak kabin ekibi işe alımlarını da hızlandırıyor.

Emirates, kabin memuru ekibine Türkiye'den başvuran adaylar için 29 Temmuz Pazartesi saat 09.00'da Şişli'deki Radisson Blue Hotel İstanbul'da görüşme günü düzenleyecek.

Kabin memuru görüşme günü, ilgilenen kişilere, işe alma süreci hakkında daha fazla bilgi sunarken, Emirates kabin memuru olmanın faydaları hakkında Emirates personeli ile birebir görüşmek, Dubai’de yaşamak ve çalışmanın nasıl olduğunu öğrenmek adına büyük bir fırsat sağlıyor.

İŞTE KABİN MEMURU OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Emirates kabin memuru olmak için "en az 21 yaşında olmak, ayak uçlarında dururken 212 santimetrelik kol erişimi, minimum 160 santimetre boy, lise mezunu olmak, İngilizcede akıcılık (yazılı ve sözlü), üniforma dışından görünür dövme olmaması, sağlıklı bir vücut kitle indeksi (BMI)" özelliklerine sahip olmak gerekiyor.

Emirates kabin memuru olarak görev yapanların yararlanacağı imkanlar şöyle:

"Ayda 2 bin 660 dolardan başlayan maaş, sefer sırasındaki yemek, otel konaklama ve havaalanına gidiş ve dönüş şirket tarafından sağlanmaktadır. Dubai’deki ev ve havaalanı arası transfer, Dubai’nin merkezinde, şirket tarafından sağlanan konaklama. Üniforma şirket tarafından ücretsiz olarak verilir. 30 iş günü yıllık izin hakkı. Ülkenize dönmek için bir yıllık ücretsiz yıllık izin bileti." (AA)

Üniversite tercihi yapmadan önce size rehber olacak önerilerÜniversite tercihi yapmadan önce size rehber olacak öneriler
TMB Başkanı Yenigün, AA Ekonomi Masası'na konuk olduTMB Başkanı Yenigün, AA Ekonomi Masası'na konuk oldu
Cilvegözü'nden rekor ihracat! Cilvegözü'nden rekor ihracat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emirates kabin memuru kabin memuru başvurusu

En Çok Okunan Haberler

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Şehir hayatından vazgeçti, bu işe başladı

Şehir hayatından vazgeçti, bu işe başladı

Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri açıklandı!

Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri açıklandı!

Türkiye'nin önde gelen markalarından 'AVM' şikayeti

Türkiye'nin önde gelen markalarından 'AVM' şikayeti

Netflix'e kötü haber! Çakıldı

Netflix'e kötü haber! Çakıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yargıtay kararını verdi! Milyonlarca işçi...

Yargıtay kararını verdi! Milyonlarca işçi...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Bunu yapan işçiye tazminat yok

Bunu yapan işçiye tazminat yok

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TMB Başkanı Yenigün, AA Ekonomi Masası'na konuk oldu

TMB Başkanı Yenigün, AA Ekonomi Masası'na konuk oldu

Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan 6 ayda 25 milyon 500 bin dolarlık ihracat

Cilvegözü'nden rekor ihracat!

Kum zambağını koparmanın cezası 60 bin lira

Türkiye'de yetişiyor! Cezası dudak uçuklatıyor

Netflix yüzde 12’den fazla değer kaybetti

Netflix'e kötü haber! Çakıldı

Gram altın fiyatında son durum (18 Temmuz Perşembe)

Gram altın fiyatında son durum

TÜKİD'in yeni başkanı Mehmet Helvacıoğlu oldu

TÜKİD'in yeni başkanı belli oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.