FİNANS

Emisyonu yüksek çıkan "duman olacak"

28 Aralık 2017 14:03

Çevre Kanunu kapsamında 2018 yılında uygulanacak idari para cezaları açıklandı.

Emisyonu yüksek çıkan "duman olacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018 yılında uygulanacak idari para cezalarını yeniden değerleme oranında (yüzde 14.47) arttırarak ilan etti. 

Dunya.com'da yer alan habere göre 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca en düşük idari para cezası 721 lira, en yüksek para cezası ise 116 bin 709 lira oldu. Uyarıları dikkate almayanlar için cezalar bir kat arttıracak. Bu durumda üst sınır 233 bin 418 liraya kadar çıkabilecek.

 
Emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerine 1.206 lira, standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine 2 bin 423 lira ceza uygulanacak. 
 
Hava kirliliği yönünden kurulması izne tabi olan şirketleri izin almadan kuranlara 58 bin 351 lira ceza verilecek. Bu tesislerde emisyon miktarının yönetmelikteki sınırları aşması halinde 116 bin 709 lira ceza uygulanacak.
 
Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tabi olmayan işletmelerde belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara 14 bin 578 lira, kirliliğin konutlarda olması halinde, her bir konut için 721 lira ceza verilecek.
 
Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda, yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerde öngörülen önlemleri almayan yasaklara aykırı davrananlara, yukarıdaki cezalar bir kat arttırılarak verilecek.
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