Emlak komisyonlarına yüzde 4 sınırı

Tüfenkci, AA muhabirine, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gelecek hafta başında Başbakanlığa sevk edileceğini söyledi.

Taslakta öne çıkan hususlara dikkati çeken Tüfenkci, taşınmaz ticaretiyle uğraşacaklara, yetki belgesi alma kriteri getirildiğini ve bu belgenin, il müdürlüklerince verileceğini bildirdi.

Tüfenkci, yetki belgesi alınmasının, "ilgili odaya kayıtlı olma, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olma, 18 yaşını doldurmuş olma, iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olma, hırsızlık, dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olma" gibi şartlara bağlandığını anlattı.

Mesleki yeterlilik şartı

Bu işle uğraşanlara mesleki yeterlilik belgesi şartı da getirildiğine işaret eden Tüfenkci, "Bu sayede, taşınmaz ticaretinin belirli nitelikleri haiz olanlar tarafından yapılmasının sağlanması ve bu alandaki tüketici memnuniyetinin artırılması hedefleniyor." diye konuştu.

Tüfenkci, taşınmaz ticaretinde uyulacak ilke ve kuralları da ilk defa belirlediklerine dikkati çekerek, "Taşınmaz ticaretine yönelik hizmet verilen işletmede, başka ticari faaliyette bulunulmayacak, verilen hizmet nedeniyle edinilen bilgi ve belgeler yetkilendirme sözleşmesinde belirtilen esaslar dışında kullanılmayacak. Hizmet sunarken ahlaka uygun, adil, dürüst, özenli ve makul bir şekilde hareket edilecek, hizmet verilen kişilerin menfaatlerine aykırı hiçbir davranışta bulunulmayacak." ifadelerini kullandı.

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