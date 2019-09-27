Emlak Konut'tan Riva ve Florya için fesih açıklaması

Emlak Konut, Galatasaray ile yapılan Riva ve Florya protokollerini feshetti.

Emlak Konut GYO KAP'a yaptığı açıklamada, Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında Riva ve Florya'daki taşınmazlarla ilgili imzalanan protokollerin feshedildiğini duyurdu.

Emlak Konut, Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Riva ve Florya'daki taşınmazlar üzerinde proje geliştirmek amacıyla 2016'da protokol imzalamıştı.

Söz konusu protokol ile ilgili fesih sürecinin başlatılıdğı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı

KAYNAK:İHA

