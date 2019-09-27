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Emlak Konut'tan Riva ve Florya için fesih açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.09.2019 14:56 | Son Güncelleme

Emlak Konut GYO, Galatasaray'ın Riva ve Florya arazileri için 2016 yılında imzalanan protokollerin fesih edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Emlak Konut'tan Riva ve Florya için fesih açıklaması

Emlak Konut, Galatasaray ile yapılan Riva ve Florya protokollerini feshetti.

Emlak Konut GYO KAP'a yaptığı açıklamada, Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında Riva ve Florya'daki taşınmazlarla ilgili imzalanan protokollerin feshedildiğini duyurdu.

Emlak Konut, Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Riva ve Florya'daki taşınmazlar üzerinde proje geliştirmek amacıyla 2016'da protokol imzalamıştı.

Söz konusu protokol ile ilgili fesih sürecinin başlatılıdğı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Emlak Konut GYO galatasaray riva Florya

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