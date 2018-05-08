Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, emlak sektörünün daha disiplinli hale getirileceğini belirterek, "3-4 ay içerisinde sektörde çok ciddi bir yapılanma ve düzenleme göreceğiz. Emlakçılık her önüne gelenin yaptığı iş olmaktan çıkacak. 'Ayakçının' ortadan kalktığı, çok ciddi ceza ve yaptırımların geldiği bir yıl olacak." şeklinde konuştu.

Taylan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda büyük gelişme kaydettiğini, bu nedenle ortaya çıkan aşırı talepten dolayı gayrimenkul fiyatlarının biraz yüksek olduğunu söyledi.

Emlak sektörünün bu anlamda her geçen gün önemli hale geldiğine dikkati çeken Taylan, meslekle ilgili yaşanan bazı sıkıntıları gidermek için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Taylan, Türkiye’de son yıllarda önemli büyüme gösteren ve ekonomiye büyük katkı sağlayan gayrimenkul sektörünün, hamlelerle bundan sonra da önemini korumaya devam edeceğini anlattı.

Yeni isim 'sorumlu emlak danışmanı'

Bu yılın emlak sektörü açısından bir dönüm noktası olacağını vurgulayan Taylan, şunları kaydetti: