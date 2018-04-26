Emniyet kemeri susturucusu reklamlarına çok ağır ceza

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Reklam Kuruluna "emniyet kemeri susturucusu" adı altında internet üzerinden satışı yapılan ürünlere ilişkin çok sayıda başvuruda bulunulduğunu belirterek, bu kapsamda bir firma hakkında reklam durdurma ve yaklaşık 70 bin idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

Tüfenkci, yazılı açıklamasında, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulunun, tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının ticari reklamlar vasıtasıyla zedelenmesini engellemek için gerekli tedbirleri almakla sorumlu olduğunu ifade etti. Kurulun, bu kapsamda, gerekli incelemeleri yaparak mevzuata aykırı bulunan reklamlarla ilgili idari yaptırımlar uyguladığına dikkati çeken Tüfenkci, "emniyet kemeri susturucusu" ismiyle internet üzerinden satışı yapılan ürünlerin reklamları konusunda çok sayıda başvuru olduğunu kaydetti.

Tüfenkci, söz konusu dosyanın görüşüldüğünü ve bu reklamların mevzuata aykırı bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti: