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EMTİA PİYASALARI - Altın Fed toplantısı öncesi düşüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 17:42 | Son Güncelleme

İlayda Kılıçay / İstanbul, 22 Ocak (DHA)

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