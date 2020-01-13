FİNANS
  4. EMTİA PİYASALARI - Altın fiyatları ABD-Çin anlaşması öncesi yatay

EMTİA PİYASALARI - Altın fiyatları ABD-Çin anlaşması öncesi yatay

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 17:35 | Son Güncelleme

ABD ile Çin arasında bu hafta imzalanması beklenen anlaşma öncesinde düşen altın fiyatları, yatay hareket ediyor.

İlayda Kılıçay / İstanbul, 13 Ocak (DHA) - ABD ile Çin arasında bu hafta imzalanması beklenen anlaşma öncesinde düşen altın fiyatları, yatay hareket ediyor. Çin Ticaret Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, 15 Ocak’ta ABD ile imzalanacak olan ticaret anlaşması için Çin delegasyonunun gelecek hafta Washington’a gideceğini duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre, Washington yetkililerinin daveti üzerine Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ticaret anlaşmasının imzalanması için Washington’a gidecek olan delegasyona öncülük edecek.
Beyaz Saray'dan Cuma günü yapılan açıklamada da, anlaşmanın birinci aşamasının 15 Ocak'ta imzalanacağı, bu konuda düzenlenecek törene 200 kişinin davet edildiği duyurulmuştu.
Petrol fiyatları da, ABD-İran gerginliğinin azalmasıyla sabit duruma geldi. Sektör dünyanın en fazla petrol tedarikçisi olan ABD ve Çin’in Çarşamba günü imzalayacağı ticaret anlaşmasının ilk aşamasını bekliyor.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.14 düşüşle 64.94 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.29 düşüşle 58.87 dolardan işlem görüyor.
Küresel Emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.30 düşüşle 18.05 dolardan,
- altın, yüzde 0.30 düşüşle 1,555.30 dolardan,
- bakır, yüzde 0.57 artışla 2.82 dolardan,
- platin, yüzde 0.27 düşüşle 983.30 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.37 artışla 2,080.60 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 293 liraya, çeyrek altın 480 liraya, Cumhuriyet altını da 1,985 liraya geriledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Serbest piyasada altın fiyatlarıSerbest piyasada altın fiyatları
Derya Matraş Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı olduDerya Matraş Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Fiyatlar uçtu! Vatandaş oraya koştu

Fiyatlar uçtu! Vatandaş oraya koştu

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Taksit sınırı 3'e indirildi

Taksit sınırı 3'e indirildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parahistoria Faiz / Sümer’den Siber Dünyaya - İmza Günü

Parahistoria Faiz / Sümer’den Siber Dünyaya - İmza Günü

Bakan Albayrak: Risk primi son 20 ayın en düşük seviyesinde

Albayrak açıkladı: Son 20 ayın en düşük seviyesinde

Bakan Albayrak: Ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı

Bakan Albayrak: Ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Derya Matraş Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı oldu

Derya Matraş Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı oldu

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal oldu

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.