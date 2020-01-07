EMTİA PİYASALARI - Altın yedi yılın zirvesinden, petrol 70 dolardan döndü

İlayda Kılıçay/ İstanbul, 7 Ocak (DHA) - ABD ve İran arasında başlayıp, tüm Ortadoğu'yu etkileyen bölgesel gerilimin ivme kazanmasıyla petrol 70 doları aşan petrol ve yedi yılın zirvesine çıkan altın fiyatları, tansiyonun azalmasıyla geri çekildi.

Petrol fiyatları, yatırımcıların Orta Doğu'da petrol arz kesintisini olasılığını gözden geçirmeleriyle yüzde 1.0'den fazla geriledi. Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1.5 düşüşle 67.86 dolara kadar geriledikten sonra hafif toparlanarak 68.16 dolara döndü. ABD hafif ham petrolü de yüzde 1.5 düşüşle 62.30 dolara kadar indikten sonra, 62.64 dolara toparlandı.

Altın fiyatları, gerilimin azalması ve yatırımcıların kâr realizasyona gitmeleriyle dün gördüğü yaklaşık yedi yılın zirvesinden geriledi ve ons fiyatı yüzde 0.4 düşüşle 1,559.11 dolara geriledi. Spot altın dün 1,582.59 dolar ile Nisan 2013'den bu yana en yüksek düzeye yükselmişti.

Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.09 artışla 18.19 dolardan,

- altın, yüzde 0.05 artışla 1,569.60 dolardan,

- bakır, yüzde 0.09 düşüşle 2.78 dolardan,

- platin, yüzde 0.13 artışla 967.50 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.65 artışla 2,002.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 301 liraya, çeyrek altın 492 liraya, Cumhuriyet altını da 2,036 liraya yükseldi.



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