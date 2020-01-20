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  4. EMTİA PİYASALARI-Jeopolitik gerilimlerle yükselen altın fiyatları karışık

EMTİA PİYASALARI-Jeopolitik gerilimlerle yükselen altın fiyatları karışık

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Ocak (DHA)

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