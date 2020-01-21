FİNANS
  4. EMTİA PİYASALARI-Petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor

EMTİA PİYASALARI-Petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 17:59 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Ocak (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü... Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü...
Serbest piyasada altın fiyatlarıSerbest piyasada altın fiyatları
5 ülkeden taze meyvelerdeki bozulmaları önleyecek proje5 ülkeden taze meyvelerdeki bozulmaları önleyecek proje
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Ticaret Bakanı duyurdu! İhracatçılara faiz indirimi

Ticaret Bakanı duyurdu! İhracatçılara faiz indirimi

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

13 milyon emekli bu haberi bekliyor

13 milyon emekli bu haberi bekliyor

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

5 ülkeden taze meyvelerdeki bozulmaları önleyecek proje

5 ülkeden taze meyvelerdeki bozulmaları önleyecek proje

Tekstil ürünlerinde 18 yılın en yüksek patent ve faydalı model başvuruları yapıldı

Tekstil ürünlerinde 18 yılın en yüksek patent ve faydalı model başvuruları yapıldı

Mosfed / Güleç: Mobilya sektörü ihracatı 20 yılda 22 kat arttı

Mosfed / Güleç: Mobilya sektörü ihracatı 20 yılda 22 kat arttı

Yeni nesil teknolojik mobilyalar hayatımıza giriyor

Yeni nesil teknolojik mobilyalar hayatımıza giriyor

Adviye Bergemann Davos kadın liderler oturumuna katıldı

Adviye Bergemann Davos kadın liderler oturumuna katıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.