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  4. EMTİA PİYASALARI - Ticari belirsizliklerle altın 1,551 dolarda

EMTİA PİYASALARI - Ticari belirsizliklerle altın 1,551 dolarda

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 10:17 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Ocak (DHA)

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Serbest piyasada döviz fiyatları

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