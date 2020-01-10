FİNANS
  4. Emtia yatırımcısı 2019'da paladyum ile kazandı

Emtia yatırımcısı 2019'da paladyum ile kazandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

Geçen yıl emtia piyasasında işlem gören 13 ürün yatırımcısına kazandırırken 5 ürün de kaybettirdi

Emtia yatırımcısı 2019'da paladyum ile kazandı

Emtia piyasasında geçen yıl yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 53 ile paladyum oldu.

AA muhabirinin emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlediği bilgilere göre, 2019 yılında 13 ürün yatırımcısına kazandırırken, 5 ürün ise kaybettirdi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik olumlu gelişmeler, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, dolar endeksinin ılımlı bir seyir izlemesi, diğer önde gelen merkez bankalarının güvercin söylemleri ve adımları geçen yıl emtia piyasasında işlem gören ürünlerin performansını olumlu etkiledi.

Emtia piyasasında geçen yıl yatırımcısına en fazla yüzde 53 ile paladyum kazandırdı. Dizel skandalından sonra getirilen katı emisyon standartları, paladyum fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

Dizel emisyon skandalından sonra Çin, ABD ve Avrupa’da daha katı emisyon standartlarının getirilmesi nedeniyle araçlara daha fazla katalitik konvertör takılacağına yönelik öngörüler, paladyumun performansını olumlu etkiledi.

Analistler, paladyumdaki talebin uzun zamandan beri arzın üzerinde kaldığını belirterek, yeni emisyon standartlarından dolayı talep artışının yalnızca arzdaki düşük büyüme ile dengelendiğine bu durumun orta vadede paladyum fiyatını desteklediğine işaret etti.

Paladyumun ardından nikel yüzde 30,1, kahve yüzde 27,3 arttı. Kahve stoklarındaki düşüş beklentisi ve kısa pozisyonların azalması, fiyatlarda yükselişe neden oldu. Brent petrol de yüzde 23,3 değer kazandı. Nisan ayında Polonya, Almanya ve Slovakya'nın, Rusya'dan boru hattıyla petrol alımını düşük kalite gerekçesiyle geçici olarak durdurduğunu açıklaması, fiyatları yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı.

Geçen yıl platin yüzde 21,3, altın da yüzde 18,4 artış kaydetti. Analistler, ticaret savaşları, küresel ekonomideki yavaşlama ve Brexit gibi etkenlerle artan risk algısının, yatırımcılarca güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdığını belirtti.

Altının ardından gümüş yüzde 15,5, şeker de yüzde 11,6 değer kazandı. Şekerin üretim açığının artacağına yönelik beklentiler de fiyatların yükselmesine neden oldu.

Söz konusu dönemde buğday yüzde 11, soya fasülyesi yüzde 6,8, kakao da yüzde 5,1, mısır da yüzde 3,4 artış kaydetti. Mısır fiyatları haziran ayında 5 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

ABD'de yağmurların ve olumsuz hava koşullarının mısıra zarar verebileceğine yönelik endişeler, mısır fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Mısır fiyatları, geçen yıl ABD'nin orta batı eyaletinde gerçekleşen aşırı yağışlardan destek buldu. Olumsuz hava koşulları, mısır ekimini ve ürünün gelişimini engelledi. Analistler, olumsuz hava koşullarından dolayı ABD'de mısır stokların düşebileceğini ve çiftçilerin ekim için mısır yerine buğday satın almalarının mısır fiyatlarını etkilediğini ifade etti.

Emtia piyasasında yatırımcısına en fazla kaybettiren doğal gaz oldu. Doğal gaz, 2019 yılında yüzde 23,2 değer kaybetti. Analistler, aşırı üretim ve stokların artmasının doğal fiyatlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Doğal gazın ardından çinko yüzde 9,9, kurşun yüzde 5,6, alüminyum yüzde 5, pamuk da yüzde 4,4 azalış kaydetti. Analistler, ABD'nin Çin'in dünyanın en büyük pamuk tüketicilerinden bir tanesi, ABD'nin ise en büyük ihracatçısı olduğunu belirterek, bu nedenle Çin ve ABD arasındaki ticaret geriliminin pamuk fiyatlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Akiş GYO ‘United Nations Global Compact’a üye olduAkiş GYO ‘United Nations Global Compact’a üye oldu
İkinci el online oto pazarı yüzde 10 büyüdüİkinci el online oto pazarı yüzde 10 büyüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emtia, Emtia Piyasası, paladyum,

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

Türkiye'nin en büyük kozmetik perakendecisi Tekin Acar iflas etti

Türkiye'nin en büyük kozmetik perakendecisi Tekin Acar iflas etti

22 yıllık hayalini gerçekleştirdi!

22 yıllık hayalini gerçekleştirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
GEKAP’ın toplama ve ayırma sistemlerine aktarılması isteniyor

GEKAP’ın toplama ve ayırma sistemlerine aktarılması isteniyor

Kar tatiline özel indirimler başlıyor

Kar tatiline özel indirimler başlıyor

Akiş GYO ‘United Nations Global Compact’a üye oldu

Akiş GYO ‘United Nations Global Compact’a üye oldu

İkinci el online oto pazarı yüzde 10 büyüdü

İkinci el online oto pazarı yüzde 10 büyüdü

İstanbul Havalimanı’nı ziyaret eden kullanıcılara ücretsiz WiFi

İstanbul Havalimanı’nı ziyaret eden kullanıcılara ücretsiz WiFi

Fikri olana TÜBİTAK’tan 200 bin TL hibe! Başvurular başladı

Fikri olana TÜBİTAK’tan 200 bin TL hibe! Başvurular başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.