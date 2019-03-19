FİNANS

En büyük 10’dan 61’i düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2019 09:39 | Son Güncelleme

Çeşitli açıklama ve yaptırım haberlerinin ardından kripto para birimi piyasalarında görülen dalgalanmalar devam etti ve son 24 saatte en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından 61’i düştü.

En büyük 10’dan 61’i düştü

Toplam 16,296 adet piyasada işlem gören 2,108 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.14 düşüşle 4,025 dolara geriledi ve 70 milyar 835 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.8'îni oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 61’i geriledi ve piyasada etkili olan düşüş eğilimine yüzde 5.79 düşüşle 24’üncü sıradaki Crypto.com Chain öncülük etti.

En büyük 10’dan da son 24 saatte yüzde 3.90, yüzde 0.39 ve yüzde 0.15 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash, Stellar ve Tether artarken, yüzde 2.50 ile de en çok Litecoin değer kaybetti.

Piyasadaki dalgalanmaya paralel olarak piyasa hacmi 139 milyar 344 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 30 milyar 11 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.14

2.Ethereum yüzde 1.12

3.Ripple yüzde 0.13

4.Litecoin yüzde 2.50

5.EOS yüzde 1.16

7.Binance Coin yüzde 1.60

10.TRON yüzde 1.56 düşerken

6.Bitcoin Cash yüzde 3.90

8.Stellar yüzde 0.39

9.Tether yüzde 0.15 arttı.

PARTNERFotoğraftaki sevimli bebeği bir de şimdi görün!Fotoğraftaki sevimli bebeği bir de şimdi görün!
Fiyatlar yılın zirvesinde!Fiyatlar yılın zirvesinde!
Fed faiz toplantısı öncesi dolarda son durum!Fed faiz toplantısı öncesi dolarda son durum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitcoin kripto para birimi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

6 ay çalışacak 6 bekçi aranıyor!

6 ay çalışacak 6 bekçi aranıyor!

Fiyatlar yılın zirvesinde!

Fiyatlar yılın zirvesinde!

9 bin aile geçimini sağlıyordu! Dünyaya açılacak

9 bin aile geçimini sağlıyordu! Dünyaya açılacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki dev köprü birbirine bağlanıyor

İki dev köprü birbirine bağlanıyor

Yargıtay: 'İşveren şahitle değil, belgeyle konuşmalı'

Yargıtay: 'İşveren şahitle değil, belgeyle konuşmalı'

Petrol yılın zirvesine yakın, paladyum rekor kırdı

Fiyatlar yılın zirvesinde!

Fed faiz toplantısı öncesi dolarda son durum! (19 Mart Salı güncel dolar ve euro fiyatları)

Fed faiz toplantısı öncesi dolarda son durum!

Erkunt, çiftçiye traktör kredisi desteği sunuyor

Erkunt, çiftçiye traktör kredisi desteği sunuyor

Türkiye, AB ile ticaret fazlası verdi

Türkiye, AB ile ticaret fazlası verdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.