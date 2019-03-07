En büyük 100 kripto paradan 62'sinin değeri arttı

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan’ın JPM Coin ismiyle piyasaya kripto para birimi süreceği haberlerinin ardından küresel olarak kripto para birimleri ve blockchain teknolojilerinde adaptasyonun hızlanması beklenirken, Uluslararası Veri Şirketi’nin (International Data Corporation / IDC) son raporu, 2019’da blockchain çözümlerine yönelik küresel yatırımların 2.9 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.

IDC’nin 19 farklı endüstrideki 10 farklı teknolojiye ait harcama verilerini analiz ederek hazırladığı rapor, blockchain çözümlerine yönelik harcamaların 2018’deki 1.5 milyar dolar düzeyinden 2019’da yüzde 88.7 artışla 2.9 milyar dolara ulaşacağını ve 2018-2022 dönemindeki yıllık bileşik büyüme oranının da yüzde 76 artarak blockchain teknolojilerine yönelik harcamaların 2022’de 12.4 milyar dolar olacağını öngörüyor.

Kripto para birimlerinin altında yatan blockchain teknolojisi adaptasyonunun arttığına işaret eden raporun ardından, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.73 artışla 3,913 dolara yükseldi ve 68 milyar 774 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.6’sını oluşturdu.