FİNANS

En çok altına sahip ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası ise...

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.09.2018 14:59 | Son Güncelleme

Dünya Altın Konseyi'nin (World Gold Council) son raporuna göre Türkiye, dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri arasında bakın kaçıncı sırada yer alıyor.

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) verilerine göre dünyada en çok altına sahip ülkeler sıralandı.

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeler

1 / 22

İşte en son rakamlarla ülkelerin altın rezervleri...
2 / 22

1- Amerika Birleşik Devletleri

1- Amerika Birleşik Devletleri
Altın rezervi (ton): 8.133,5
3 / 22

2- Almanya

2- Almanya
Altın rezervi (ton): 3.369,9
4 / 22

3- IMF

3- IMF
Altın rezervi (ton): 2.814,0
5 / 22

4- İtalya

4- İtalya
Altın rezervi (ton): 2.451,8
6 / 22

5- Fransa

5- Fransa
Altın rezervi (ton): 2.436,0
7 / 22

6- Rusya

6- Rusya
Altın rezervi (ton): 1.944,0
8 / 22

7- Çin Halk Cumhuriyeti

7- Çin Halk Cumhuriyeti
Altın rezervi (ton): 1.842,6
9 / 22

8- İsviçre

8- İsviçre
Altın rezervi (ton):1.040,0
10 / 22

9- Japonya

9- Japonya
Altın rezervi (ton): 765,2
11 / 22

10- Hollanda

10- Hollanda
Altın rezervi (ton): 612,5
12 / 22

11- Hindistan

11- Hindistan
Altın rezervi (ton): 561,9
13 / 22

12- ECB

12- ECB
Altın rezervi (ton): 504,8
14 / 22

13- Tayvan

13- Tayvan
Altın rezervi (ton): 423,6
15 / 22

14- Portekiz

14- Portekiz
Altın rezervi (ton): 382,5
16 / 22

15- Suudi Arabistan

15- Suudi Arabistan
Altın rezervi (ton): 323,1
17 / 22

16- Kazakistan

16- Kazakistan
Altın rezervi (ton): 321,8
18 / 22

17- İngiltere

17- İngiltere
Altın rezervi (ton): 310,3
19 / 22

18- Lübnan

18- Lübnan
Altın rezervi (ton): 286,8
20 / 22

19- İspanya

19- İspanya
Altın rezervi (ton): 281,6
21 / 22

20- Avusturya

20- Avusturya
Altın rezervi (ton): 280,0
22 / 22

21- Türkiye

21- Türkiye
Altın rezervi (ton): 240,2
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
altın rezerv dünya altın konseyi Rezerv ulke

En Çok Okunan Haberler

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Dikkat! İşsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor

Dikkat! İşsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor

Sanayi Bakanlığı 29 ithal ürün için toplatma kararı aldı

Sanayi Bakanlığı 29 ithal ürün için toplatma kararı aldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başkent’te su faturalarında indirim

Başkent’te su faturalarında indirim

Bu sene öğrenci yurtlarında zam yok

Bu sene öğrenci yurtlarında zam yok

KDV artıran mükellefe 'özel esaslar'dan çıkma imkanı

KDV artıran mükellefe 'özel esaslar'dan çıkma imkanı

İstanbul Yeni Havalimanı otobüslerine internetten bilet alımının önü açıldı

İstanbul Yeni Havalimanı otobüslerine internetten bilet alımının önü açıldı

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.