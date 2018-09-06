En çok altına sahip ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası ise...

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) verilerine göre dünyada en çok altına sahip ülkeler sıralandı.
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