En çok parayı ona harcadık!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı hanehalkı tüketim harcaması verilerini açıkladı. Buna göre; hanehalkı bütçe araştırmasının 2017 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24,7 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 19,7 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama grupları ise yüzde 2,2 ile sağlık ve yüzde 2,3 ile eğitim hizmetleri oldu.

Eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcaması bin 854 TL oldu

Hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcaması 2016 yılında bin 642 TL iken 2017 yılında bin 854 TL olarak tahmin edildi.

Toplam harcamalardaki payı en fazla artan grup ulaştırma oldu

Araştırma sonuçlarına göre, ulaştırma harcamalarının payı bir önceki yıla göre 0,5 puanlık artışla yüzde 18,2’den yüzde 18,7’ye yükseldi. Gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı yüzde 19,5’ten yüzde 19,7’ye, çeşitli mal ve hizmet harcamalarının payı yüzde 4,2’den yüzde 4,4’e, sağlık harcamalarının payı yüzde 2’den yüzde 2,2’ye, alkollü içecekler, sigara ve tütün grubunun payı ise yüzde 4,4’ten yüzde 4,5’e yükseldi. Diğer taraftan, konut ve kira harcamalarının toplam harcamalardaki payı bir önceki yıla göre 0,5 puanlık düşüşle yüzde 25,2’den yüzde 24,7’ye geriledi. Ayrıca, haberleşme harcamalarının payı yüzde 3,7’den yüzde 3,4’e, lokanta ve otel harcamalarının payı yüzde 6,4’ten yüzde 6,2’ye, giyim ve ayakkabı harcamalarının payı yüzde 5,2’den yüzde 5’e, eğlence ve kültür harcamalarının payı ise yüzde 2,8'den yüzde 2,7'ye düştü.