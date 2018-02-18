FİNANS

En düşük maaş 1.632 TL olacak

18 Şubat 2018 17:30

12 milyon emekli yüzde 5.69 oranında zamlarını aldı. İkinci zam için ise enflasyon verileri gelmeye başladı. Tahminlere göre 2000 öncesi en az SSK emekli maaşı 1.632 lira olacak

En düşük maaş 1.632 TL olacak

 Türkiye'de maaş alan 12 milyon emeklinin Ocak ayında ücretlerine yüzde 5.69 oranında zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon olan yüzde 5.69 oranında zam alırken memur emeklileri yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 1.69 oranında enflasyon farını da ceplerine koydular. Emeklilerin ilk zamlarıyla ilgili farkları hesaplarına yatırıldı. Tüm emekliler ayrıca çıplak maaşlarına yapılan zammın haricinde yüzde 4 oranında ek ödeme de aldılar. Ek ödeme rakamının yüzde 4'ten 8'e çıkartılması için çalışmalar da başlatıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, bu çalışmalardan bir sonuç alınırsa Temmuz ayına yetişmesi durumunda ek ödeme miktarları iki katına çıkmış olacak. Yaklaşık 12 milyon emekli için yılın ikinci zammı da Temmuz'da olacak. Bu artışın da ipuçları geldi. 2018 Yılı Programı'nda, enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 4.02 olabileceği kaydedildi. Bu durumda memur emeklileri de fark alabilecek. Gerçekleşen enflasyon verilerine göre zam oranları artabilecek ya da azalabilecek.

 
TABAN ÜCRETLER ARTIYOR
 
Eğer tahminler gerçekleşirse en düşük maaş; memur emeklilerinde bin 978 liradan 2 bin 48 liraya, esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 461 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 liradan bin 632 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 935,60 liradan 973,21 liraya çıkacak.
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Okuyucu Yorumları31 yorum
  • 43 Oy
    2000 öncesi emekli olan öz türk vatandaşı 2000 binden sonra emekli olan üvey türk vatandaşı bu nasıl saçmalık yav niye ayrımcılık yapılıyor emekli emekli öncesi sonrası anlamadım 32 yıl hizmet 2014 yılında emekli oldum ssk dan 1300 tl maaş alıyorum çok şükür ölmede sürün
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  • 31 Oy
    2000 sonra Sına emekli olanlara büyük haksızlık var devam ederse bu Ak parti ve muhalefet buna yoğunlaşması lazım büyük adalet sizlik var 800 850 TL emekli maaşı mi olur en az asgari ücret olmalı
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  • 29 Oy
    2000 sonrası emekli olanların ne günahı var...???
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  • 10 Oy
    1.070 TL'ye talim suçumuz 2000 den sonra emekli olmak. yaşa hükümet varol adalet varsa.....
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  • 9 Oy
    1) "En düşük maaş 1.632 TL olacak" YALAN (2000 den önce emeli olmadıysanız bu size göre değil) 2) "2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 935,60 liradan 973,21 liraya çıkacak." (Yani 38 liranın müjdesini veiyor. Ye memet ye...) BUNU MÜJDE DİYE VERMEYİN
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  • 8 Oy
    Geçim dalganızı emeklilere bununda hesabı yaklaşıyor
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  • 10 Oy
    koyunlar nasılsa dinler 6 ay sonraki zami 5 ay haber yap dur . koyunlar meler durur meeeeeeeeeeeeeeeeee
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  • 19 Oy
    iyi iyi hiç yoktan iyidir..buna da şükür..hiçte vermeye bilirlerdi..keşke her yıl seçim olsada hep düşünseler halkı..
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  • 15 Oy
    ÇİFTÇİ BAĞKURU NE OLCAK ???
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  • 4 Oy
    MİLLETİ OYALAMAKTAN BAŞKA BİR NİYETLERİ YOK.ODA YETİŞİRSE TEMMUZ AYINA.ULAN SİZ DALGAMI GEÇİYORSUNUZ.2000 YILINDAN BERİ .....18 SENE GEÇMİŞ.SEÇİM YATIRIMI İÇİN EMEKLİYİMİ KANDIRIYORSUNUZ.
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  • 4 Oy
    PEKİ 2000 SONRASI EMEKLİLER OT MU OTLAYACAK?
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  • 4 Oy
    kandırmaca işler bunlar.Hani 2000 den sonra emekli olana intibak.Bu aldatmacalarla kandırın mileti.Sanırım bu seçim sandığa gömülme tehlikesi buüyük.benim sırtımdaki vergi yükü,emekli maaşımla geçtiğiniz dalga.Söz konusu mil vekili maaşıları biz duymada % 40 lar alıyor.25 yılda zor emekli oldum..21 yılda süper emekli oluyorsunuz...Haram olsun..İyiki ölüm var...iyiki mahşer var.
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  • 3 Oy
    Bu damı haber. hep aynı hep aynı.
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  • 3 Oy
    sanki çok buyuk para gibi haber yapılıyo kira 700-1000 lira bozdur bozdur harca
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  • 3 Oy
    en düşük maaş asgari ücret olmassa 2019 da görüşmek üzere
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  • 3 Oy
    müjdeeeee
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  • 3 Oy
    2000 sonrası emekli olan ssk lının suriyeli kadar değeri yokmu? açlık sınırı ne bu ülkede ? ne yiyip ne içsin bu insanlar yazıktır günahtır kendinize gelin lütfen sadece size dokununca canınız yanmasın. etrafınıza kafanızı kaldırıp bir bakın
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  • 3 Oy
    secım var secım
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  • 3 Oy
    Bu haberi okuyanda 'emekliler ne kadar çok zam alıyor' diye düşünüyordur...
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  • 2 Oy
    ne yaygara ama buna zam diyenler bu paralar la geçinsinlerde görelim.
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  • 2 Oy
    2000 sonrası olanlar ne olacak? Ben çıkan sene emekli oldum, toplam 954 lira alıyorum. Abartmayın ya. Pofpoflamayın bu hükümetin yaptıklarını. İye de iyi, kötü ye de iyi diyorsunuz. Saçma bir emeklilik belirleme sistemi var.
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  • 1 Oy
    İnsanları kandırmayın 2000 öncesi diye neden bir ayrım yapılıyor? Ben söyleyeyim gerçek en düşük sgk emekli maaşını bildirmeye dilleri varmıyor şu anda 610 TL emekli maaşı bağlanan sgk emeklileri var
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  • 1 Oy
    zaten köyde 3 kuruşu denkleştirip bağkurdan emekli olanlar veled-i zina dimi !!!
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  • 1 Oy
    ssk dioda bagkurlu ne olcak
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  • 1 Oy
    2000 sonrası emekli olanların bası kelli yoksa 2000 öncesi daha çok pitim veya senemi vardı
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  • 0 Oy
    olacak değil oldu deyin be.olacakmış ne zaman.o belli değil.
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  • 0 Oy
    SSK lılara bu adaletsizliyi hak görenlere yazıklar olsun 2000 öncesi 2000 sinrası bu nasıl bir adalet anlayışı hükümet herşeyi düşünüyor yapıyor bu konuda çok yanlış yapıyor bu haksızlıktan bir an önce dönülmeli
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  • 0 Oy
    Enflasyon % 12 - %15 aralığında emekliye verilen zam %5.69 bu zam değil zam olması için enflasyonun üzerinde artış verilirse zam olur. hatırlarsanız iktidara ilk geldiklerinde bu sloganı söylüyordu emeklilerin artık kafaları çalışmıyor açlıktan herhalde sloganla doyuyorlar umarım doymaya devam ederler
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  • 0 Oy
    Yazik cok yazik 2000 oncesi ve sonrasi aradaki varka bakin 600 tl 2000 den sonra emekli olanin gunahi ne o prim odemedimi saraydaki kadeh 1000 tl iken emekliye layik gordugun kadere bak akkoyunlar yazik cok yazik
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  • 0 Oy
    Bu son seçim artık ALLAH için düşünün be.
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  • 6 Oy
    işci emeklisiyim 4100 tl maas aliyorum Allah bin bereket versin
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