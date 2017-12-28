FİNANS

En düşük memur maaşı 2.857 lira

28 Aralık 2017 09:24

Ocak ayında gelecek zamla en düşük memur maaşı 2.829 lirayı bulacak. Emekli memur ise 1.845 lira alacak. Enflasyon farkı ile birlikte en düşük memur maaşı 2.857 liraya çıkacak.

En düşük memur maaşı 2.857 lira

Milyonlarca memur ve memur emeklisi ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşacak. Toplu sözleşme görüşmeleri gereğince yüzde 4 zam alacak olan kamu çalışanları ve memur emeklileri ayrıca oluşacak 6 aylık enflasyona göre farkı da maaşlarında görecek. Böylece hem memurlar hem de memur emeklileri ocakta çifte zam almış olacaklar. Yapılacak zamla birlikte en düşük memur maaşı 2.829 lira 84 kuruşu bulacak. 5 aylık enflasyona göre yüzde 0.97 fark hesaplandığında bu rakam 2.857 liraya çıkacak. Aralık enflasyonu ile birlikte fark daha da artabilecek. Emekli memurlarda ise en düşük maaş yüzde 4'lük zamla birlikte 1.945 lira 84 kuruşa yükselecek. 5 aylık enflasyona göre fark eklendiğinde rakam 1.964 liraya ulaşacak.

ENFLASYON YÜZDE 4'Ü AŞTI

Memur ve emeklilerin ocakta fark alabilmesi için 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor. 5 aylık enflasyon verisiyle bu oran aşıldı. Temmuz-kasım enflasyonu yüzde 4.97 çıktı. Yani memurlara ve memur emeklilerine 5 aylık enflasyona göre yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 0.97 fark görünüyor. Ancak yapılan beklenti anketleri ve Merkez Bankası verilerine göre bu oranın daha da yukarı çıkması ihtimali var.

Son kesin rakam ise 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisi ile belirlenmiş olacak. Halen en düşük memur maaşı 2 bin 721 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, ocak zammı yüzde 4 olursa 2 bin 821 liraya, ayrıca yüzde 0.97 enflasyon farkı olursa 2 bin 857 liraya yükselecek. Yani en düşük maaşta en az 136 lira artış olacak. En düşük memur emeklisi maaşı da bin 871 liradan, zam oranı yüzde 4 olursa bin 945 liraya, yüzde 0.97+yüzde 4 olursa bin 964 liraya çıkacak. Böylece en az 93 lira artış olacak.

 



ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK ?

Öte yandan yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammında sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 29 Aralık Cuma günü yapacağı son toplantının ardından asgari ücretin 2018 yılında ne kadar olacağı açıklanacak.

Türk-İş asgari ücretin 1.893 TL olmasını talep ederken DİSK ise 2.300 TL önerdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 2 bin TL olmasını talep ediyor.

Ancak Başbakan Yıldırım'ın enflasyon oranında zam yapılacağı yönünde yaptığı açıklamayı göz önünde bulundurursak, asgari ücret 2018 yılında 1.600 liradan fazla olmayak. (Sabah)
 

10.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları14 yorum
  • 287 Oy
    Memur bir de geçinemiyorum diyor 3 bin tl ile nasıl geçinemiyorsun haftasonun dahil günün yarısında yatıyorsun peki işçi napsın 1400 tl ile ? haftanın 6 günü günde 10 12 saat?
    CEVAP VER
  • 2 Oy
    şu listeye bakarak bana birisi vaiz ne iş yaparda 4000 tl maaş alır açıklasın sonra gelin asgari ücreti konuşalım...elhamdülillah hepimiz müslümanız ama bişeylerin suyunu çıkarmakta zirve yaptınız bu nedir ya asgari ücret en az 2000 olmalı yoksa bu gelir farkı insanları çıldırtmaya devam edecek
    CEVAP VER
  • 2 Oy
    30 YILLIK 1. DERECENİN EN ÜST KADEMESİNDE OLAN MEMURUM EN SON ALDIĞIM MAAŞ (ARALIK ) 2157 TL. VERGİ DİLİMİNE GİRMEDEN ÖNCE DE 2350 TL İDİ. YILLARDIR ABARTILMIŞ RAKAMLARI YAZMAKTAN VE HALKI KANDIRMAKTAN BIKMADINIZ MI !!??
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    allah devletimizden razı olsun.Hükümetimizi başımızdan eksik etmesin
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    MİLLETVEKİLİ EMEKLİLERİ UZAYDA MI YAŞIYOR.ONLAR NİYE 7-8 MİLYAR İKİNCİ EMEKLİ MAAŞI ALIYOR.EYY T.Ç'DEKİ KOYUNLAR UYANIN AMA NAFİLE.
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    Bu maaşları neye göre hesaplıyorsunuz. 1/4 öğretmenim 3213 tl maaşım var.
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    2011 yılında emekli oldum bağkur esnaf emeklisiyim ve aldığım para 1 400 tl sayın hükümet 3 tane çoçuğum var 1400 tl maaşım var bana bu parayı yetirmemin formülünüde maaşla beraber bankama gönderirseniz mutlu olacağım afaki bir maaş falan istemiyorum ama el insaf kardeşim hiç utanmanız sıkılmanız yokmu yahu
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    30 YILLIK DEVLET MEMURUYUM VE 1. DERECENİN EN ÜST KADEMESİNDEYİM. BUNA KARŞILIK; ARALIK 2017 MAAŞIM 2117 TL İDİ. ZAMLI MAAŞLAR VERGİ DİLİMİ SOYGUNU İLE SÜREKLİ DÜŞÜYOR, ÖYLE Kİ VERİLEN ZAMLI MAAŞIN BİLE ALTINA İNİYOR. OCAK 2017 DE 2350 TL İLE EN YÜKSEK DÜZEYDE OLDUĞU ZAMAN BİLE SİZİN YAZDIĞINIZ RAKAMLARIN ÇOK ALTINDA İDİ. ARAŞTIRMA YAPMADAN( ÖRNEĞİN MAAŞ BORDROSU GÖRME) YAYINLADIĞINIZ RAKAMLARDA MAAŞ HİÇ BİR ZAMAN GÖREMEDİK. SÜREKLİ HALKI YANLIŞ YÖNLEDİRİYOR VE BİLGİLENDİRİYORSUNUZ
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    YALAN SÖYLEMEYİN ÖĞRETMENİN ELİNE GEÇEN PARA 2850 1000 TL Sİ NEREDE ? VERGİ :) KENDİ VERDİĞİ MAAŞTAN VERGİ KESİYOR. AÇ KALMAYACAK KADAR YAŞATACAK KADAR PARA VERİYOR. ÜRETİM YOK VERGİ VAR. MALESEF DEVLETİMİZİN TEK GEÇİM KAYNAĞI HALKIN SIRTINDAKİ VERGİ.
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    Bu verileri açıklayanlar, algı operasyonu yapıyor. Bazı memurların en kıdemlisinin 1/4 (1. derecece, 4. kademe) maaşı verilmiş, bazı memurların en kıdemsizi (9/1, 8/1, 7/1, 5/1, 3/1) verilmiş. Akılları sıra uyanıklık yapıyorlar. Biz de keriziz ya anlamayacağız. Hepsinin eşit derecedeki maaşlarını, 1/4 veya 3/1 olabilir farketmez; versenize! Niye vatandaşı yanıltıyorsunuz...?
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    ALLAH SİZİ NASIL BİLİYORSA ÖYLE YAPSIN EMEKLİ MAAŞI BİLE ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA LAFIM EMEKLİYE DEĞİL BU ÜCRETİ ASGARİ ÜCRETLİYE REVA GÖRENLERE
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    12 TL BİR PAKET SİGARA PARASI. YANİ ENFLASYON FARKINDAN DOLAYI VERİLECEK ÜCRET.ÇOK BİLE DEĞİL Mİ?12 TL NELER ALINMAZ Kİ. 50 GR ZEYTİN 50 GR PEYNİR,50 GR HELVA, 1 EKMEK,1 SİMİT,BİR ÇAY KAŞIĞI BAL, BİR KÜÇÜK DİLİM SUCUK, BİR ÇAY KAŞIĞI TERE YAĞ OF YEMEDE YANINDA YAT.HANİ DİYORLAR YA TÜRKİYE GERÇEKLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ZAM VERİLİYOR,MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİ ENFLASYON KARŞISINDA EZDİRMİYORUZ DENİYOR YA. AHA İŞTE HESAP KİTAP ORTADA.
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    asgari ücretliler ölsün.. yaşamasın.. çocukları falan kötü yola düşsün.. çünkü asgari ücretliler bu ülkenin üvey evlatları.. onlara nefes almak bile haram.. ha özel sektör patronları ha ingiltere fransa hiç bi farkı yok.. ingiltere fransa afrikayı sömürdü köleleştirdi, aç bıraktı, zincire vurdu... özel sektör patronları da şimdi aynısını asgari ücretlilere yapıyor.. patron efendiler asgari ücrete zam gelsin istemiyorlarmış.. çünkü enflasyon varmışmış kazanamıyorlarmışmış... enflasyon bir tek patronlara var zaten.. aynı enflasyon asgari ücretliye enflasyon değil anasını satayım..
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    Tamamen YALAN 33 yıllık öğretmenim 3.699 TL maaş almıyorum.
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın