FİNANS

En düşük memur maaşı Ocak 2020'de 3 bin 875 lira olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.08.2019 02:34 | Son Güncelleme

En düşük memur maaşı yeni zamla Ocak 2020'de 3 bin 875 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 623 liraya çıkacak.

En düşük memur maaşı Ocak 2020'de 3 bin 875 lira olacak

En düşük memur maaşı yeni zamla Ocak 2020'de 3 bin 875 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 623 liraya çıkacak.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla memur ve emeklilerinin 2020-2021 yıllarını kapsayan zam oranlarının tespitinin ardından yeni ücretler belli oldu.

Buna göre memur ve emeklileri maaşlarına Ocak ve Temmuz 2020'de yüzde 4'er, Ocak ve Temmuz 2021'de ise yüzde 3'er zam yapılması öngörüldü.

20 LİRA ARTIŞ

Ayrıca eşi çalışmayan kamu görevlilerine yapılan aile yardımı ödeneğinde de 20 lira artış yapıldı.

Ocak 2020'de, aile yardımı ödeneği dahil 3 bin 707 lira olan en düşük memur maaşı yüzde 4,5 artışla 3 bin 875 liraya, ortalama memur maaşı da 4 bin 483 liradan yüzde 4,2 artışla 4 bin 669 liraya yükselecek.

En düşük memur emekli aylığı ise Ocak 2020'de yüzde 4 artışla 2 bin 523 liradan 2 bin 623 liraya çıkacak. (AA)

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