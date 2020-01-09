FİNANS
  4. En fazla fındık ihraç eden KFMİB üyesi 20 firma belirlendi

En fazla fındık ihraç eden KFMİB üyesi 20 firma belirlendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 17:17 | Son Güncelleme

En fazla fındık ihraç eden KFMİB üyesi 20 firma belirlendi

GİRESUN (AA) - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2019'da en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren 20 üyesini açıkladı.

KFMİB'den alınan bilgiye göre, geçen yıl en fazla fındık ihraç eden 20 üye listesinde, Giresun'dan 7, Ordu'dan 6, Trabzon'dan 4, Samsun ve İzmir'den birer şirket yer alırken, talebi doğrultusunda bir firmanın adı ve bulunduğu il açıklanmadı.

Geçen yıl en fazla fındık ihraç eden firma Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ olurken adı açıklanan diğer 18 firma ise şöyle sıralandı:

"Durak Fındık, Özgün Gıda, Yavuz Fındık, Poyraz Fındık, Özgün Gıda, Arslantürk Tarım Ürünleri, Yavuzkan Hazel Gıda, Sabırlar Fındık, Gürsoy Tarımsal Ürünler, Noor Fındık, Şenocak Gıda, Özyılmaz Fındık, Karımex Gıda, Dost Fındık, Nimeks Organik, Karadere Tarım Ürünleri, Ahmet Ak Gıda, Mehmet ve Şahap Bozbağ Fındık ve Kümbetli Tarım Ürünleri."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...SGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...
22 yıllık hayalini gerçekleştirdi! 22 yıllık hayalini gerçekleştirdi!
Yerli temizlik teknolojileri İstanbul’da görücüye çıktıYerli temizlik teknolojileri İstanbul’da görücüye çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fındık, ihracat, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği,

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Bakan Albayrak duyurdu! 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

Bakan Albayrak duyurdu! 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

Dev şirket icradan satışa çıkıyor

Dev şirket icradan satışa çıkıyor

Yargıtay’dan milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren karar

Yargıtay’dan milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren karar

Kilosu 600 liradan satılıyor

Kilosu 600 liradan satılıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'in Kınık ilçesinde 250 milyon ton rezerv tespit edildi

250 milyon ton rezerv tespit edildi

22 yıllık hayali olan kaya taşıma kamyonu 'Deve' seri üretime hazırlanıyor

22 yıllık hayalini gerçekleştirdi!

Yerli temizlik teknolojileri İstanbul’da görücüye çıktı

Yerli temizlik teknolojileri İstanbul’da görücüye çıktı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı

Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı

Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı

DEİK - Libya’ya ihracat yüzde 27 arttı, 2020 hedefi 3 milyar dolar

DEİK - Libya’ya ihracat yüzde 27 arttı, 2020 hedefi 3 milyar dolar

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.